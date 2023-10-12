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Тарифы на коммуналку: когда могут подорожать и как сильно придется раскошелиться

Дмитрий Видоменко
12 октября 2023, 12:28 обновлено 12 октября, 12:39
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году стоимость коммунальных услуг в Украине должна подняться на 50−70%.
Тарифы
В 2024 году тарифы на коммуналку, говорят эксперты, должны увеличиться / коллаж УНИАН

Вплоть до завершения отопительного сезона 2022/2023 тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся неизменными. Впрочем, эксперты прогнозируют, что в 2024 году они должны увеличиться. В частности, об этом рассказала эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко в комментарии "24 каналу".

Она говорит, что, согласно рекомендации США и других западных финансовых доноров Украины, власти нашей страны должна провести либерализацию рынка коммунальных услуг, избавляясь от "ручного" регулирования цен.

Бойко говорит, что тарифы на коммуналку будут выглядеть примерно так:

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  • цена за газ должна была бы колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр;
  • стоимость за холодную воду и электроэнергию должна была бы вырасти минимум на 50%;
  • тарифы на тепловую энергию и горячую воду должны были бы подорожать на 70-80%.

Но, говорит Бойко, повышение цен должно уравновешиваться субсидиями для населения.

Как напоминают украинские чиновники, в октябре тарифы на электроэнергию, воду и газ не будут меняться. За свет украинцы будут платить — 2,64 грн/киловатт-час, цена газа — 7,96 грн/кубометр. Кроме этого, некоторым украинцам с 1 октября уменьшат тариф на доставку газа.

Повышение коммунальных тарифов

Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

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коммунальные тарифы ЖКХ-тарифы
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