В Украине взвинтят цены на 4 продукта: что значительно подорожает до конца года

До конца года в Украине ожидается рост цен на 4 популярных продукта. Главред расскажет, что подорожает в ближайший месяц.

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В Украине взвинтят цены на 4 продукта / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, pexels

Стоимость самых популярных продуктов в Украине может увеличиться еще на 5-7% за последний месяц 2023 года. Об этом рассказал эксперт Олег Пендзин.

Какие продукты подорожают до конца года

Член экономического клуба прогнозирует подорожание мяса, хлеба, яиц и молочной продукции. Рост цен связан со значительным сокращением производства во время войны, стоимостью энергоносителей и повышением себестоимости производства, в частности - корма для животных.

На сколько вырастут цены

В Украине, в первую очередь, будет дорожать мясо и молочные продукты. Последние за 3 крайних месяца выросли в цене на 16% и это не конец. Уже сейчас молочная продукция в Украине гораздо дороже, чем в той же соседней Польше.

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Также вырастут в цене и яйца. Несмотря на то, что в 2023 году этот продукт подорожал на 23%, до конца года ожидается рост стоимости ещё на 5-7%. Тобишь, если сейчас десяток яиц в среднем стоит около 55 грн, до конца года он будет стоить 58-59 грн.

И, конечно, хлеб. До конца года рост цен на этот продукт не будет катастрофическим, однако он всё же состоится. Хлеб подорожает на 1%, то есть цена изменится меньше, чем на гривну.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в ноябре и декабре цены на бензин, дизельное топливо и автогаз будут расти еще быстрее, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщил Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

Также, снижения стоимости яиц украинцам советуют не ждать уже до весны, предупреждает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. По самым пессимистичным прогнозам, цены на яйца зимой могут вернуться к рекордному уровню прошлого года – 75 грн за десяток.

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