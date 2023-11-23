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"Это будет в пользу РФ": аналитик назвал ошибку, которой не должна допустить Украина

Алёна Воронина
23 ноября 2023, 14:46
Украина должна правильно использовать 2024 год. Если она предпримет конкретные шаги, то может добиться успехов в следующем году.
Украинские военные
Американский военный аналитик назвал ошибку, которой не должна допустить Украина/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Украина не должна допустить, чтобы война заморозилась в таком состоянии, в котором она находится сейчас. Если боевые действия завершатся в условиях, которые похожи на нынешнюю ситуацию, когда часть территории нашего государства остается оккупированной, то страна-агрессор Россия использует этот период для перевооружения.

Такое положение вещей приведет к дальнейшему продолжению войны. Этот период будет преимущественно в пользу России, а не Украины. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа США и Фонда Карнеги Майкл Кофман, сообщает NV.

"Этот период будет преимущественно в пользу РФ, а не Украины. Потому что Украина зависит от западной поддержки, а западная поддержка опаздывала всё это время. И тогда чего можно ожидать, если будет условное перемирие? Запад посчитает, что вопрос заморожен", – отметил аналитик.

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В то же время он подчеркнул, что Украина может совместно с Западом решить существующие проблемы, и это в дальнейшем поможет украинцам добиться военных успехов в 2024 году. По мнению аналитика, главное, что нужно Украине сделать в следующем году – это работать над восстановлением своего военного потенциала, производством вооружения и тому подобное.

"Если это будет год для восстановления военного потенциала, мобилизации общества, налаживания серийного производства вооружений в Украине, решения проблем с резервами и обучением, тогда Украина имеет возможность достижения военного преимущества для успехов на поле боя", – сказал Кофман.

Он выразил мнение, что для Украины является ключевым вызовом изменение стратегии и нахождение нового подхода военных действий на следующий год и на 2025 год. По его словам, над изменением такой стратегии лучше работать совместно с Западом. При этом Запад должен обеспечить Украину поддержкой и ресурсами. По его словам, сейчас заметны определенные проблемы в единстве усилий, и это тоже нужно решить.

В то же время Кофман отметил, что для страны-агрессора России уже не удастся достичь целей, которые у нее были в начале войны, и не удастся даже захватить Донбасс.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время совместной со своим австрийским коллегой пресс-конференции заявил, что настало время для "мирных" переговоров в войне в Украине. По его мнению, ситуации на фронте стала статичной, война зашла в фазу "заморозки", поэтому настало время для "мирного" решения.

Напомним, в разведке предупредили о планах Путина. Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко отметил, что украинско-российская война вошла в критический период после того, как планы Владимира Путина по захвату Украины "за три дня" провалились. Теперь от взвешенной оценки намерений противника зависит многое.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки. В районе Авдеевки Донецкой области растут потери российских захватчиков в живой силе и бронетехнике, рассказал командующий ОСГВ Александр Тарнавский.

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