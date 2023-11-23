'Война перешла в критический период': в разведке предупредили о планах Путина

Глава Службы внешней разведки отметил, что Кремль рассматривает войну против Украины как важный, но не единый фронт. Россия ведет войну против Запада в целом.

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Кремль хочет решить четыре задачи - глава Службы внешней разведки / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Украинско-российская война вошла в критический период после того, как планы Владимира Путина по захвату Украины "за три дня" провалились. Теперь от взвешенной оценки намерений противника зависит многое. Об этом в своем блоге на сайте "Интерфакс-Украина" пишет глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Боевые действия на территории Украины

По словам главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко, военные действия переходят к этапу войны на истощение. Появляется все больше свидетельств, что Кремль готов проводить войну столько, сколько это будет необходимо. Российская Федерация уже сейчас включает фактор "СВО" в планы комплектования Вооруженных Сил РФ на 2024-2025 годы, ведя рекрутацию военных.

Ожидается акцент на трех задачах:

видео дня

Давление по всей линии фронта, включая захват отдельных политически и медийно важных точек, в частности, города Авдеевка.

Разрушение критической инфраструктуры зимой, такой как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы, с целью ухудшения качества жизни населения.

Подрыв общественного единства через подпитку амбиций и провоцирование военных конфликтов, направленных на разъединение и дестабилизацию. Россия будет пытаться создать критическую массу недовольства политикой действующего правительства. Россияне уверены, что любой лидер, который придет на замену, не сможет решить ситуацию, и Украина утонет в хаосе. В конце концов, Запад не только прекратит оказание помощи, но и выйдет с предложениями о срочных переговорах и прекращении войны.

Глава СВР отметил, что руководство РФ пытается достичь "триумфа" над всем цивилизованным миром. Сейчас диктатор Путин мечтает об "объединении исторических русских земель" в рамках глобального перераспределения мира.

Литвиненко предупреждает, что такое "перераспределение" может занять 10-15 лет и включать конфликты различного масштаба и интенсивности, включая возможное использование ядерного оружия.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко предупреждает, что Россия пытается решить одновременно четыре задачи.

Во-первых, страна-террорист хочет обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, а также увеличить производство вооружения и военной техники.

Во-вторых, Россия пытается сформировать альтернативную коалицию стран, которая будет продвигать альтернативные модели.

По словам Александра Литвиненко, для этого нужно, в т. ч. усилением ядерного шантажа, сломать волю Запада к конфронтации, убедить западные элиты, что они беспрекословно проигрывают и им следует мирно отступить. Ключевую роль здесь будет играть усиление военной мощи России, Китая и других стран коалиции большинства.

"В конце концов страны Запада должны выбирать: превратиться в изолированную крепость или присоединиться к большинству мирового сообщества", - добавляет глава Службы внешней разведки Украины.

В-третьих, Кремль планирует подготовку к будущей агрессии против других стран, в частности, Молдовы и стран Балтии. РФ уже активно продвигает нарративы о "нарушении прав русскоязычных" в этих регионах.

В-четвертых, задачей Кремля является раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. В этом контексте РФ формирует "экспедиционный корпус" для влияния на политический ландшафт в странах Ближнего Востока и Африке.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что за последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили более 700 вражеских бойцов и 51 единицу военной техники.

Как отмечают аналитики из Института изучения войны, в Кремле обеспокоены результатом так называемых президентских выборов в стране-агрессоре России в 2024 году.

Русская армия 22 ноября, продолжила наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные снимки свидетельствуют о продвижении российских войск восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска).

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