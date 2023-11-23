"Двигается всей своей военной мощью": у Путина в истерике испугались НАТО

Страна-оккупант Россия, которая напала на Украину, якобы не представляет угрозы Евросоюзу, сказал представитель кремлевской директорской Дмитрий Песков.

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У Путина испугались "угрозы Европы", потому что она в НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Defense Visual Information Distribution Service

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что, дескать, это не агрессор Россия представляет угрозу, а наоборот, мол, Европа "угрожает" российскому государству. Все из-за будто бы движения НАТО "всей своей мощью" к российским границам.

Как сообщает Интерфакс, кремлевский представитель "наехал" на Чехию, президент которой Петр Павел ранее предупредил страны Европы о необходимости готовиться к военному конфликту с Россией.

Он "считает", что Москва не угрожает европейским странам.

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"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозу для Европы", - придумал Песков.

Более того, по мнению рупора Путина, это Европа "угрожает" России, потому что мощное НАТО "двигается к ее границам".

"Европа представляет угрозу для России, и Европа, я имею в виду ЕС, будучи подконтрольным США континентом, именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам", - истерично подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду говорил, что НАТО пойдет прямой войной на РФ, если российские оккупанты рискнут подорвать Запорожскую атомную электростанции. Как полагает эксперт, страны Альянса в таком случае могут пойти на военную операцию на территории России.

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, считают немецкие аналитики DGAP. Согласно оценке экспертов, Россия воспользуется паузой и восстановит свой военный потенциал. После этого Москва может напасть уже на страны Балтии.

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