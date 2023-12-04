В Украине изменят порядок мобилизации: в Раде раскрыли подробности

Законопроект, которым предусматриваются изменения в порядок проведения мобилизации, будет рассмотрен в ближайшее время, сказал нардеп Егор Чернев.

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Рада изменит порядок проведения мобилизации в ближайшее время - Чернев / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

В Украине внесут изменения в порядок проведения мобилизации. Законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время после того, как он будет согласован с Генеральным штабом. Об этом заявил народный депутат, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

В интервью Укринформ он рассказал о том, что законопроект, на базе которого будут внесены изменения в проведение мобилизации, внесут в Раду после того, как он будет согласован с Генеральным штабом.

"Как только с военными будет согласован окончательный документ - он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал Чернев. видео дня

Какие ожидаются нововведения

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк рассказал, что появится ряд нововведений:

установление отпуска сроком на 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечение после ранения, а что должно обеспечить государство через военно-врачебные комиссии, чтобы уменьшить бюрократию);

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, которые досрочно расторгли контракт.

Кроме того, будет урегулировано право на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей ВУЗов и студентов.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что процесс мобилизации в Украине изменится. По его словам, изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков проведения мобилизации и других вопросов.

Также глава государства Зеленский говорил, что Украина готовит новый план мобилизации. Как сказал президент, стране нужно знать, какие ставятся цели и куда она идет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что будет новый подход к мобилизации и назвал главные изменения. В частности, изменится подготовка и коммуникация с людьми.

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