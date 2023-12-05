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По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"

Яна Ставская
5 декабря 2023, 18:06
В военных грузовиках погибли почти все оккупанты, которые там находились.
По колонне российских оккупантов 'прилетел' HIMARS, почти все 'задвухсотились'
ВСУ мощно ударили по оккупантам на юге / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Украинские защитники еще в ноябре нанесли высокоточный удар по колонне российских военных в Херсонской области. Однако подробности инцидента всплыли только сейчас.

Накануне в российских и украинских пабликах распространили кадры с места, как утверждали авторы видео, прилета снарядов HIMARS.

Россияне не скрывали своего шока и снимали на камеру собранные в одном месте тела десятка "побратимов". Как видно по ролику, прилет пришелся точно по скоплению российской техники.

видео дня

Как рассказал в Telegram журналист Денис Казанский, погибли практически все, кто был в военных грузовиках. Машины ВС РФ буквально изрешечены вольфрамовыми шариками.

HIMARS ударил по колонне техники РФ в Херсонской области - смотрите видео

По колонне российских оккупантов 'прилетел' HIMARS, почти все 'задвухсотились'

Потери России

Накануне пул российских "военкоров" подтвердил мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

Но отличились и сами россияне. Главред писал, как российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.

Несколькими днями ранее экс-полевого командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по кличке "Алабай" признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

Более того, до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

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