Словаки блокируют движение грузовиков из Украины: в очереди более 1200 фур

Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

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Словакия блокирует границу с Украиной / коллаж: Главред, фото: Facebook UNAS

Представители Союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке".

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила в Facebook, что словацкие перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют, говорят в ГПСУ.

Сейчас перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вышне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика.

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"Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме", - отметили украинские пограничники.

Блокирование границы Украины

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

11 декабря стало известно, что разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе. Украине удалось договориться о разблокировании польско-украинской границы для движения грузовиков, которое длилось более месяца.

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