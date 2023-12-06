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В Словакии перевозчики хотят полностью заблокировать пункт пропуска в Украину

Юлия Закрепа
6 декабря 2023, 13:52
UNAS остается в состоянии готовности к забастовке и ждут любых решений от властей.
В Словакии перевозчики хотят полностью заблокировать пункт пропуска в Украину
В Словакии хотят перекрыть пункт пропуска в Украину / коллаж: Главред, фото: ГПСУ

В Союзе автомобильных перевозчиков Словакии заявили, что готовы полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецкое-Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена, хоть и осознает, что путь к решению проблемы не является простым.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае, если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецкое - Ужгород" в обоих направлениях", - отметили в "UNAS" в Facebook.

Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

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"Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить", - говорится в заявлении.

Блокирование пунктов пропуска в Украину из Польши: что известно

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января. Изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до января.

Еще одна страна угрожает присоединиться к польской забастовке. Союз угрожает заблокировать пересечение границы со словацкой стороны из-за того, что украинские перевозчики не нуждаются в разрешениях на перевозку.

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