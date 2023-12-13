Без помощи Запада украинцам придется воевать, как в первые дни вторжения РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отметил, что без помощи международных партнеров Украине придется простистоять российским оккупантам самостоятельно.
В контексте 5 пакетов помощи, которые готовят для Украины Европа и США представитель СМИ поинтересовался у президента Украины, "возможно ли Украине одержать победу в этой войне без этой помощи по состоянию на сейчас", передает "Українська правда".
"Как вы знаете, в течение первых дней полномасштабной войны, 24 февраля, мы действительно были наедине. Это было сложно и очень тяжело. Трагический период для нас и нашего народа и вы видели, как это для нас было. Нас почти оккупировали. Но мы никуда не убежали, не выехали и приняли этот бой. Поэтому, когда вы спрашиваете, возможно ли это делать без посторонней помощи... это возможно делать так, как это было. Я имею в виду, что это сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизни ваших людей, детей... вам определенно нужен настоящий мощный щит обороны. Начиная с самолетов и заканчивая артиллерией. Если мир, Европа объединяются вокруг Украины, это важно для нас. безусловно, нельзя одержать победу без посторонней помощи, но и проиграть также нельзя, потому что это единственное, что у вас есть, – ваше государство".видео дня
Смотрите видео о том, как происходила встреча Владимира Зеленского с Йонасом Гаром Стере:
Напомним, что Зеленский рассказал о новой "мощной договоренности". Президент Украины отреагировал на ночную ракетную атаку страны-агрессора РФ по Украине, акцентировав на важности увеличения количества систем ПВО в Украине.
Стали известны первые подробности визита Зеленского в США. Эта встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной". Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.
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