Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине: о чем говорили лидеры

Двухсторонняя беседа Владимира Зеленского и Виктора Орбана касалась европейских дел двух государств.

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Владимир Зеленский провел краткую беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Аргентину встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Зеленского, двухсторонняя беседа касалась европейских дел двух государств.

"На полях инаугурации (президента Аргентины – ред.) говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно, о наших европейских делах", - рассказал глава государства в своем видеообращении.

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Отметим, после избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Зеленский предлагал Орбану полноценную встречу, однако она так и не состоялась.

После полномасшабного российского вторжения напряженные отношения между Киевом и Будапештом ухудшились. Орбан не раз заявлял, что не верит в победу Украины.

В феврале 2023 года Зеленский и Орбана коротко пообщались в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Нынешняя встреча состоялась на фоне намерений Орбана не поддержать решение саммита ЕС 14-15 декабря в Брюсселе по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и последующей финансовой и военной поддержки Киева.

Визит Зеленского в Аргентину и США

Президент Зеленский 10 ноября посетил с рабочим визитом Аргентину. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента страны Хавьера Милея.

Зеленский подчеркнул, что услышал сигналы нового президента Аргентины относительно будущей поддержки Украины, которая борется против российской агрессии.

"Мы это почувствовали. У меня было ощущение, что вы именно такой человек, который отвечает словам, которые говорит. И я подумал, что мы должны поддержать нового президента Аргентины, сказать, что мы уверены, что у нас может быть мощное общее будущее", - сказал глава государства.

По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Это первая встреча лидеров по истории двусторонних отношений между странами.

Также стало известно, что президент Украины 11 декабря поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с главой Белого дома Джо Байденом.

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