Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом: о чем будут говорить

В Офисе президента сообщили, что станет темой предстоящих переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

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Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом / коллаж Главред, фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский планирует отправиться в Соединенные Штаты в понедельник, 11 декабря, где он проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в Офисе президента.

"1 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Зеленский будет акцентировать внимание на достижении единства между Соединенными Штатами, Европой и миром для поддержки Украины в противостоянии российскому террору и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

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Среди ключевых вопросов на переговорах в Вашингтоне будет рассмотрение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также синхронизация усилий обеих стран в следующем году.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность встречи с республиканцами в Сенате и включения положения о безопасности границ США в законопроект о дополнительном финансировании. Основная цель - оказание новой помощи Украине и Израилю.

По словам координатора стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, Соединенные Штаты намерены оказывать помощь Украине однако в ближайшие недели нет никаких гарантий долгосрочной поддержки из-за неопределенности решений Конгресса.

Он также добавил, что Украина под руководством президента Владимира Зеленского будет определять свою стратегию в противостоянии с Россией и самостоятельно будет принимать решение о возможности ведения дипломатических переговоров с Путиным для достижения мира, учитывая обстоятельство, что Конгресс не может обеспечить новую помощь.

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