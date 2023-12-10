Из-под Бахмута вывели Третью отдельную штурмовую бригаду после тяжелых боев

Украинских бойцов вывели из-под Бахмута в начале декабря. Их отправят на восстановлении.

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Из-под Бахмута вывели третью отдельную штурмовую бригаду / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны

Третью отдельную штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута Донецкой области, где были изнурительные бои. Они пробыли на этих "жарких" позициях почти целый год. Об этом заявили в пресс-службе бригады, сообщает "Украинская правда".

Украинских бойцов вывели из-под Бахмута в начале декабря. Их отправят на восстановлении.

"После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла из изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать наиболее технологичным подразделением в Украине", – говорится в сообщении.

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На этом направлении бойцы Третьей штурмовой бригады освободили более 20 кв. км территорий из 250 кв. км, которые Силы обороны страны смогли отразить у врага за время контрнаступления.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом. Сейчас оккупанты пытается атаковать позиции ВСУ на северном фланге и подвинуть подразделения Сил обороны в районе Клещиевки.

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом". Российские оккупанты уменьшили использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросают в бой пехоту.

Оккупанты задумали коварный план против ВСУ под Бахмутом. Известно, что российские оккупанты под Бахмутом хотят сковать украинских военных, чтобы их не перебросили на Авдеевское направление.

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