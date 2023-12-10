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Закрепляются на новых рубежах: ВСУ имеют успех на Запорожском направлении - Свитан

Юрий Берендий
10 декабря 2023, 20:54
ВСУ продолжают наступательные операции на Запорожском направлении. По словам Свитана, Силы обороны Украины освобождают сотни метров территории.
Закрепляются на новых рубежах: ВСУ имеют успех на Запорожском направлении - Свитан
ВСУ имеют успех на Запорожском направлении / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

В районе Работиного в Запорожской области продолжаются интенсивные бои. Российские войска занимают выгодные стратегические позиции на высотах и используют их для атаки на украинские силы. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, украинские военные успешно противостоят россиянам в контрбатарейной борьбе. Он отметил, что во время контратак Силы обороны Украины освобождают новые позиции, однако это не большие расстояния - речь идет не о километрах, а о сотнях метров.

Боевые действия осложняются непригодными погодными условиями, что влияет на эффективность артиллерии и беспилотников. Это касается как ВСУ, так и противника, поскольку фронт переходит в "зимний режим".

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"В основном наши войска работают, используя артиллерию. Россияне пытаются контратаковать наземными силами и авиацией. Продолжаются переменные, позиционные бои. Вероятно, в таких боях мы и будем находиться",– рассказал Роман Свитан.

Экспенрт также отметил, что оккупанты активно передвигаются по левому берегу Днепра, и когда речь идет о перемещении войск, это касается именно этого направления. Российские силы ожидают "большого праздника", запланированного на 14 декабря, когда Владимир Путин проведет "прямую линию с народом". Во время этого информационного мероприятия оккупанты, вероятно, будут пытаться восстановить свои позиции на левом берегу.

"Они усиливают давление с помощью авиации, техники, туда перебросили несколько российских бригад. Россияне будут пытаться давить в районе Крынок и южнее. Но для этого продвижения мы имеем серьезное противодействие",– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он резюмировал, что с помощью дальнобойной артиллерии, украинские военные могут обеспечивать прикрытие для наших групп, что приводит к значительным потерям среди российских сил. Каждый их шаг тщательно фиксируется.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, в окрестностях села Крынки на левом берегу Херсонщины зафиксировано использование российскими войсками новой тактики, сообщило украинское военно-аналитическое агентство OSINT-проект DeepState.

Как сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, российские войска пытаются выбить Силы обороны Украины с позиций на левом берегу Херсонщины. Вооруженные силы Украины успешно удерживают свои позиции, несмотря на попытки оккупантов атаковать их с помощью управляемых авиационных бомб.

На оккупированной территории Херсонской области состоялась смертельная стрельба между российскими оккупантами. В результате конфликта один из военнослужащих РФ убил своего командира и ранил другого захватчика.

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