'Забрасывают пехотой': россияне на Херсонщине изменили тактику - DeepState

В районе села Крынки, расположенного на левом берегу Херсонщины, российские войска применяют новую тактику. Об этом сообщил украинский военно-аналитический OSINT-проект DeepState.
"На свежих видео от группы аэроразведки "Птицы Мадяра" есть ряд поражений БМП в районе Крынков или соседних сел. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян - забрасыванием пехоты в тыл наших позиций", - отметили в сообщении.
Военные из 35-й отдельной бригады механизированной пехоты рассказали, что в течение последних двух дней враг начал использовать тактику высадки десанта "фактически нам в тыл", избегая непосредственного вступления в бой. Перед такими атаками оккупанты осуществляют массированную артиллерийскую подготовку и авиаудары. После высадки техника, которая привозит десант, создает дымовые завесы и быстро отступает.
Однако благодаря успешной работе аэроразведки и эффективному применению украинской артиллерии, врагам не удается далеко отойти.
"Благодаря крутой работе аэроразведки и нашей артиллерии, убежать далеко им не дают, делая работу, которую пехота в условиях плацдарма не имеет возможности выполнить. Десант же удается уничтожить в стрелковых боях", - добавляют аналитики.
Война в Украине
Напомним, содержание Авдеевки сейчас имеет большое стратегическое значение. Город, особенно его восточная часть и промзона, занимают господствующие высоты. Поэтому его потеря может привести к разрушению всего фронта.
Также вблизи промзоны и Авдеевского коксохима происходят ожесточенные бои. Несмотря на напряженность, украинские войска сохраняют контроль над заводом и пытаются стабилизировать ситуацию.
Как сообщал Главред, Россия начала перегруппировку своих сил. Это может указывать на возможность активизации наступательных действий российских сил в Украине в ближайшие недели. По данным разведки Эстонии, обострение ситуации наблюдается, однако значительных изменений в линии фронта пока не произошло.
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