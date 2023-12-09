'Превращается в строительный мусор': промзона Авдеевки может стать серой - Морозов

Силы обороны Украины удерживают промзону вблизи Авдеевки, но обстоятельства являются критическими.

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Промзона Авдеевки может стать "серой зоной" / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Промзона, в частности Авдеевский коксохим, стала основной точкой напряженных боев. Несмотря на давление российских войск, ситуация на данный момент стабильна и Силы обороны удерживают контроль над заводом. Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире "Эспрессо".

"Коксохим, там очень сильно давят, но ситуация хоть и сложная, но стабильная. Единственный успех оккупантов на этом направлении был несколько недель назад, они добежали до забора, их удачно ликвидировали. После этого успехов, даже намеков пока у врага нет, это зависит, конечно, от наших Сил обороны. Поэтому коксохим полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, конечно, что его обстреливают и наносят авиаудавы, постоянно он находится под обстрелами из РСЗО и акты, но завод под нашим контролем на все 100%", - сказал военный.

Морозов подчеркнул, что ситуация вблизи Авдеевки остается чрезвычайно сложной. Противник применяет массированные авиационные и артиллерийские удары, в результате чего помещения промзоны превращаются в развалины.

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Для Сил обороны крайне трудно проводить мероприятия по укреплению обороны из-за спада температуры воздуха, ухудшающего ситуацию. Сейчас продолжаются интенсивные бои, но военные готовятся к худшим сценариям, поскольку промзона является воротами в Авдеевку и остается важным объектом на линии фронта.

"Очень трудно ввести какие-то оборонительные действия, опираясь на температуру воздуха, которая снижается. Сейчас идут тяжелые бои, но все готовы к тому, что она, возможно, станет серой зоной, но сейчас она контролируется, идут бои, но Силы обороны готовятся и к худшим ситуациям. Промзона - это ворота в Авдеевку, а потому довольно важный объект", - добавил Максим Морозов.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, майор запаса НГУ, ветеран войны Алексей Гетьман утверждает, что захват Авдеевки для российских не является стратегически важным. Он рассказал, что российский президент отдал приказ окружить город до 15 декабря. Путин планирует использовать успех во время своей речи за 90 дней до президентских выборов в России.

Также оккупанты вблизи Авдеевки захватили очистные сооружения города, как указано в последнем отчете Института изучения войны. Геолокационные кадры указывают на продвижение российских войск к очистным сооружениям к югу от Красногоровки, около 5 км к северо-западу от Авдеевки

Кроме этого, обозреватель Репке предполагает, что российские войска вошли в Авдеевку с нового направления - северо-востока. Вражеские силы захватили часть дачного поселка, где расположены очистные сооружения.

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