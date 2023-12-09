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Бои за Авдеевку: оккупанты захватили очистные сооружения города - ISW

Анна Ярославская
9 декабря 2023, 10:28
Сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.
Авдеевка, ВСУ
Что происходит под Авдеевкой - аналитики раскрыли детали / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты 8 декабря вели наступательные операции вблизи Авдеевки и захватили очистные сооружения города. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от города.

видео дня

Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт. Другой российский военный блогер утверждал, что оккупанты удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Карты боев под Авдеевкой
Карты боев под Авдеевкой / understandingwar.org

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тыс. российских войск. При этом передислоцируют резервы подразделений "Шторм-Z" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия.

Карты боев в Донецкой области
Карты боев в Донецкой области / understandingwar.org

Бои за Авдеевку - последние новости

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Противник давит по всей линии обороны вокруг города, используя множество пехотных групп. Об этом 8 декабря сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Враг давит по всей линии обороны вокруг города. Русские применяют много пехотных групп. Сейчас погодные условия не дают оккупантам использовать технику, поэтому все чаще они применяют "мясные" штурмы, бросая в бой все больше личного состава. Но у россиян ничего не выходит на линии фронта, поэтому эти неудачи враг компенсирует количеством обстрелов по позициям ВСУ на линии обороны и по городу", - сказал он.

Захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным, заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Российский президент отдал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст. Владимир Путин выставил такой срок для того, чтобы использовать этот успех во время речи за 90 дней до объявленных президентских выборов в России.

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