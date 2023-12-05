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"Его остатки растают": эксперт раскрыл, сколько еще Путин будет президентом РФ

Юлия Закрепа
5 декабря 2023, 05:05
Россия превратилась в диктатуру, поэтому Путин со своим окружением может продолжать держаться у власти бесконечно долго, считает Тука.
'Его остатки растают': эксперт раскрыл, сколько еще Путин будет президентом РФ
Тука рассказал о правлении Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com, скриншот: видео

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в интервью Главреду, сколько еще российский диктатор Владимир Путин может быть у власти.

"Если нанести удар по электроподстанции и генератору, которые обеспечивают бесперебойное питание того холодильника, в котором лежит Путин, его остатки просто растают и разморозятся, и тогда что - то придется говорить: кто настоящий Путин - тот, кто сидит за столом размером как взлетная полоса, или тот, кто лезет обниматься в Дагестане с прохожими, или тот, кто лежит в холодильнике", - отметил Тука.

Эксперт рассказал, что Россия превратилась в диктатуру, поэтому Путин со своим окружением может продолжать держаться у власти бесконечно долго. Объективных предпосылок для того, чтобы он ушел от власти, Тука не видит.

Он считает, что Путин будет править, пока не умрет.

Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – Украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Напомним, что Путин после выборов готовит неожиданное решение. После" президентских выборов " в России, Путин может начать полную мобилизацию. В период избирательной кампании, Кремль воздерживается от обсуждения этой темы.

Путина могут "сдать" под трибунал новые власти РФ после изменений в России. Если в РФ сменится власть либо в случае переворота, либо из-за процессов дезинтеграции, то новое руководство может отдать Путина в Международный суд для своей выгоды.

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