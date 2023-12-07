"Там жесткие бои": в ВСУ назвали бешеные потери россиян под Авдеевкой

Российские оккупанты уже на протяжении двух месяцев активно пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области. За это время захватчики потеряли в боях возле этого города более 15 тысяч своих военных.
Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Громадського радіо". Он отметил, что сейчас на этом направлении продолжаются жестокие бои.
Также Штупун рассказал, что в течение суток российские оккупанты провели на Авдеевском направлении 34 атаки.
"Там продолжаются жесткие бои, нельзя сказать, что там что-то захвачено. Оккупанты немножко продвигаются, потом мы их отодвигаем; идут контактные бои", – отметил он.
Спикер Сил обороны Таврического направления отметил огромные потери россиян в живой силе. Согласно его данным, в течение месяцев, в которые захватчики осуществляли попытки окружить Авдеевку, их потери "точно превысили 15 тысяч".
Война в Украине
Раньше офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки. Украинские военные в Авдеевке бьют рекорды по ликвидации оккупантов. Однако это не останавливает врага и россияне продолжают бросать огромное количество живой силы и техники на штурм города. Украинские военные не планируют выходить из Авдеевки, заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал одну-единственную цель нового наступления РФ. По словам Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин не выиграл ни одну из операций на фронте в этом году. Однако, констатировал он, Россия усилила давление на фронте.
Напомним, в ГУР оценили, чем будет бить РФ по Украине. У РФ сложная ситуация с бронетехникой, но есть много ракет. Оккупанты продолжают производство ракет и ударных дронов и скоро могут снова массово ими бить.
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