"Там жесткие бои": в ВСУ назвали бешеные потери россиян под Авдеевкой

Под Авдеевкой продолжаются жесткие контактные бои. У оккупантов огромные потери за тот период, в течение которого они пытаются захватить город.

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В ВСУ назвали бешеные потери россиян под Авдеевкой/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты уже на протяжении двух месяцев активно пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области. За это время захватчики потеряли в боях возле этого города более 15 тысяч своих военных.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Громадського радіо". Он отметил, что сейчас на этом направлении продолжаются жестокие бои.

Также Штупун рассказал, что в течение суток российские оккупанты провели на Авдеевском направлении 34 атаки.

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"Там продолжаются жесткие бои, нельзя сказать, что там что-то захвачено. Оккупанты немножко продвигаются, потом мы их отодвигаем; идут контактные бои", – отметил он.

Спикер Сил обороны Таврического направления отметил огромные потери россиян в живой силе. Согласно его данным, в течение месяцев, в которые захватчики осуществляли попытки окружить Авдеевку, их потери "точно превысили 15 тысяч".

Война в Украине

Раньше офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки. Украинские военные в Авдеевке бьют рекорды по ликвидации оккупантов. Однако это не останавливает врага и россияне продолжают бросать огромное количество живой силы и техники на штурм города. Украинские военные не планируют выходить из Авдеевки, заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал одну-единственную цель нового наступления РФ. По словам Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин не выиграл ни одну из операций на фронте в этом году. Однако, констатировал он, Россия усилила давление на фронте.

Напомним, в ГУР оценили, чем будет бить РФ по Украине. У РФ сложная ситуация с бронетехникой, но есть много ракет. Оккупанты продолжают производство ракет и ударных дронов и скоро могут снова массово ими бить.

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