Новые детали убийства Кивы: в ГУР обратились к другим предателям

В ГУР добавили, что для российских пропагандистов убийство Ильи Кивы является особенно болезненным, ведь он был одним из лиц российской пропагандистской машины.

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в ГУР обратились к предателям и коллаборантам / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

После убийства бывшего депутата и предателя Ильи Кивы в разведке обратились к другим лицам, которые предали Украину и подчеркнули, что единственным безопасным выходом для них является признание своей вины перед Украиной. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем подтвердить и констатировать факт (ликвидации Кивы-ред.). И хотим обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам - наиболее безопасным путем для вас является сдача группе украинского правосудия. Тем более когда есть уже приговор. Относительно справедливого наказания-безусловно оно настигнет каждого преступника", - подчеркнул Юсов.

Он также разъяснил, почему пропагандисты воздерживаются от распространения в Интернете фотографий с места гибели Ильи Кивы.

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"Илья Кива был один из лиц российской пропаганды в последнее время. И, конечно, эта история для российских пропагандистов, ее чрезмерная популяризация является особенно болезненной и досадной. Поэтому, возможно, мы и видим такие результаты", - отметил он.

Что говорят в России о смерти Ильи Кивы?

Telegram-канал Следственного комитета РФ по Московской области раскрыл новые детали смерти экс-нардепа. Россияне сообщили, что на теле Ильи Кивы были обнаружены два пулевых огнестрельных ранения.

По сообщению Следственного комитета Российской Федерации, следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяв следы стрельбы, две гильзы от пистолетов, патрон и другие предметы.

"Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. Сейчас проводят ряд экспертиз. Уголовное производство в отношении убийства Кивы уже передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел Государственной службы безопасности России по Московской области", - уточняют в ведомстве.

Убийство Кивы - последние новости

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инциденты, подобные убийству Ильи Кивы будут становиться все чаще. Он добавил, что в СБУ и ГУР есть реестр предателей, которые так или иначе должны понести ответственность за измену Украины.

6 марта 2022 года Офис генерального прокурора объявил о подозрении Ильи киви в государственной измене. Тогда экс-нардепа подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, незаконном обороте оружия и пропаганде тоталитарных режимов.

Перед вторжением России 24 февраля 2022 года Кива бежал за границу. Вскоре украинские расследователи обнаружили его потенциальное место жительства. В материале Bihus.info отмечалось, что экс-нардеп может проживать в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье возле города Покровского.

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