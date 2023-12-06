Предателя Илью Киву ликвидировали: все подробности

Тело экс-нардепа ВР найдено в Подмосковье.

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Илья Кива зарабатывал на антиукраинской пропаганде / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Facebook Ильи Кивы

Экс-нардепа ВР, предателя Украины Илью Киву ликвидировали в Подмосковье, сообщает ряд российских СМИ и подтверждают источники украинских изданий.

За ликвидацией Кивы стоит СБУ, пишет, в свою очередь, Украинская правда и Лига.нет со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

"По информации от источников, ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - говорится в сообщении УП. видео дня

Смерть предателя подтверждают также РИА Новости и Mash.

Подробности ликвидации Ильи Кивы

Как пишет Mash, тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что Илья Кива получил смертельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, какое-то время шёл по тропинке в сторону основного здания отеля. Тело без признаков жизни было обнаружено в двух-трёх минутах ходьбы от отеля. Предварительно, "резаная" рана и есть огнестрельное ранение, которое за обильным кровотечением не разглядели сотрудники правоохранительных органов.

В ГУР подтвердили ликвидацию Кивы

Представитель украинской разведки МО Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил ликвидацию пророссийского предателя.

"Да, я могу вам подтвердить, что Кива - все. Такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также пособников путинского режима", - ответил Юсов.

Илья Кива

6 марта 2022 года Офис генерального прокурор объявил о подозрении в государственной измене Илье Киве. Тогда экс-нардепа подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, незаконном обращении с оружием и пропаганде тоталитарных режимов.

Накануне полномасштабного вторжения РФ Кива бежал за границу. Вскоре украинские расследователи нашли его вероятный адрес проживания. В материале Bihus.info речь шла о том, что экс-нардеп может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье вблизи города Покровского.

Кива был объявлен в международный розыск. В Москве он зарабатывал на эфирах российских пропагандистов, неся бред об Украине и украинцах. В частности, в июне бывший депутат ВР заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова. Кроме того, предатель не скрывал, мечтающий об антиправительственных беспорядках в Киеве.

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