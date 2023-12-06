Будут преследовать болезни и беды: что нельзя делать 7 декабря

Что можно делать 7 декабря. Строгие приметы, которые защитят от серьезных неприятностей.

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Что нельзя делать 7 декабря / фото: pexels

7 декабря церковь почитает память святителя Амвросия Медиоланского. Он родился в городе Тревир в зажиточной семье. Он получил образования ритора и имел резиденцию в Милане, руководил несколькими провинциями. После смерти отца он решил поселиться в Риме и продолжить обучение.

Амвросий стал первым латинским святителем в церкви. На пост епископа его утвердил сам император Валентиниан. За свою доброту и благочестие он получил от Господа совет творить чудеса.

Что можно делать 7 декабря

В этот день нужно надевать самые красивые наряды. Это касается молодых девушек, которые хотят скорее выйти замуж.

В этот день женщинам нужно хозяйничать по дому. Вечер стоит провести в тихом семейном кругу.

Что нельзя делать 7 декабря

1. Нельзя 7 декабря проводить громкие гуляния. Это может навлечь беду, болезни и несчастья.

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2. Нельзя 7 декабря покупать новые вещи. Предки верили, что они очень быстро испортятся и не доставят удовольствие.

3. Нельзя 7 декабря ругаться и думать о плохом. Это может притянуть в жизнь неприятности.

Приметы 7 декабря

Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.

Если солнце как в тумане, то будут метели.

Если облака закрыли солнце, то будет снегопад.

Если идет сухой и легкий снег, то летом будет засуха.

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