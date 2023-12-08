Защитит от болезней и укрепит здоровье: что нужно сделать 9 декабря - приметы

Что нельзя делать 9 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды и проблем.

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Что нельзя делать 9 декабря / фото: depositphotos.com/ua

9 декабря церковь почитает зачатие праведной Анной Пресвятой. Анна была дочерью священника Матана из рода Аарона и женой Иокима из рода Давида. Они были благочестивыми и милосердными, молились Богу о даровании им потомства и обещали посвятить ему рожденного ребенка.

Бог послал им ангела, который известил о дочери Марии, добавив, что она будет благословенной среди женщин. Анна родила Марию и привела ее в храм в возрасте трех лет, там девочка находилась до совершеннолетия. Анна умерла в Назарете и ее похоронили в гробнице Богородицы. Ее считают покровительницей всех беременных, матерей, бабушек.

Что можно делать 9 декабря

В этот день нужно помолиться. У Анны стоит попросить о защите беременных женщин и детей.

В этот день стоит обязательно заказать молебен о здоровье. Сделать это нужно, если вы отправляетесь в путь.

Что нельзя делать 9 декабря

1. Нельзя 9 декабря выходить из дома после заката. Считается, что в это время по улице ходит нечистая сила.

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2. Нельзя 9 декабря злословить и ругаться. Это может притянуть в жизнь неприятности.

3. Нельзя 9 декабря выполнять домашнюю работу. Предки верили, что это может притянуть проблемы со здоровьем.

4. Нельзя 9 декабря громко смеяться и мешать окружающим. Из-за этого можно притянуть нечистую силу.

Приметы 9 декабря

Если днем нет ветра, то садовые фрукты хорошо уродят.

Если в этот день идет дождь, то весной тоже будет дождь.

Если деревья покрылись инеем, то в следующем году будет большой урожай.

Если в этот день погода ясная, то на Новый год будет сильный мороз.

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