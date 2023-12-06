В Пентагоне назвали точную сумму, которая у них осталась на помощь Украине

В Министерстве обороны США сообщили, что на предоставление военной помощи Украине осталось 5,9 миллиарда долларов. Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга во вторник, 5 декабря, сообщает Радио Свобода.
"На данный момент у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение Presidential Drawdown Authority и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов", – отметил Райдер.
Представитель ведомства подчеркнул, что если Минобороны США не получит дополнительное финансирование, то не сможет поддерживать тот уровень помощи Украине, который есть сейчас.
Он отметил, что Конгресс в этот решающий момент должен продолжить поддерживать Украину.
"Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии", – подчеркнул Райдер.
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось, что Сенат 6 декабря должен рассмотреть пакет законопроектов на сумму 110 миллиардов долларов, которые пойдут, в основном, на помощь Украине, а также Израилю.
Сообщалось, что демократы внесли в Сенат США новый законопроект. Законопроект предусматривает предоставление более $15 млрд на поддержку Украины, в частности на нужды в сферах "военная выучка, обмен разведданными" и "усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".
В США призвали Конгресс опомниться. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если Конгресс США не одобрит новый пакет помощи для Украины, Штаты будут ответственны за поражение государства в войне с агрессором Россией. У Украины заканчиваются деньги, которые тратятся на армию и социальное обеспечение.
В то же время президент США Джо Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины. Американский президент назвал "абсолютным безумием" то, что США могут прекратить оказывать помощь Украине, которая борется против страны-агрессора России.
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