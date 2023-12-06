Вернулся из Польши защищать Украину: на фронте погиб работник мэрии Люблина

Николай Мялковский не смог стоять в стороне от войны в родной стране. В первый же день полномасштабного вторжения он вернулся в Украину и взял в руки оружие.

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На фронте погиб работник мэрии Люблина Николай Мялковский/ коллаж: Главред, фото: Facebook Tetyana Myalkovska и Национальный университет "Острожская академия"

На фронте погиб 28-летний уроженец Луцка Николай Мялковский. Когда началось полномасштабное вторжение страны-агрессора России в Украину, Николай работал в мэрии Люблина. Но он сразу покинул Польшу и вернулся в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родное государство от врагов.

О гибели воина сообщила в Facebook его мама, известная в Луцке и в Украине художница, член Национального союза художников Украины, арттерапевт Татьяна Мялковская. Она отметила, что ее сын в первый день полномасштабной войны написал заявление на работе в Люблинском городском совете и приехал на защиту Украины.

"Мой сын Николай Мялковский погиб как Герой во время выполнения священного долга за свободу Украины. Это очень дорогая цена для меня. Единственный, самый лучший в мире сын! Он в первый день войны написал заявление на работе в Люблинском городском совете и приехал на защиту домой. Это для меня подвиг и решение настоящего мужчины. Сердце мое разбито. Ты всегда был для меня примером и вдохновением", – написала мама погибшего Героя. видео дня

Воин погиб 4 декабря. Его тело привезут в родной Луцк.

Николай Мялковский с мамой/ Facebook Тетьяна Myalkovska

Мялковский учился в Национальном университете "Острожская академия" на специальности "Культурология", а затем – в Люблинском католическом университете.

В "Острожской академии" Николая вспоминают как открытого, умного и справедливого человека.

"Какой неописуемый ужас. Такие новости просто подкашивают. Преподавал у Николая Мялковского с первого курса, хорошо помню его и группу. Открытый, умный, справедливый. Как-то всё начало всплывать, вспоминаться и одновременно давить в груди, потому что Николай был всегда открытым к миру, к новому, поэтому было приятно наблюдать, как он рос мировоззренчески. Искренние соболезнования маме, семье и друзьям. Академическое сообщество будет помнить и будет всегда благодарно Николаю, нашему Герою...", – написал в Facebook директор Института социально-гуманитарного менеджмента НаУ "ОА" Максим Карповец.

Николай Мялковский/ Facebook Тетьяна Myalkovska

"Говорил, если начнется война, пойдет воевать"

В мэрии Люблина ранее рассказывали, что Николай Мялковский еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину говорил, что он пойдет на фронт в случае начала большой войны. Виктория Герун из отдела стратегии и предпринимательства мэрии Люблина, где работал Николай, рассказала изданию Polskie Radio, что он был одним из 80 тысяч мужчин, которые вернулись в Украину после 24 февраля 2022 года.

"Перед 24 февраля мы об этом говорили, и Николай мне сказал, что если начнется война, он пойдет воевать. Он не мог делать вид, что ничего не происходит, и работать нормально... 24 февраля 2022 года я получила от него СМС: "Извиняюсь, я закрываю всю документацию, беру весь оставшийся отпуск и отпуск за свой счет, если война затянется", – вспоминает Виктория.

Когда началась полномасштабная война, Николай закрыл все текущие дела в мэрии и ночью уехал в Украину. Он встал на защиту своего государства, присоединившись к 100 отдельной бригаде территориальной обороны.

Николай Мялковский/ Facebook Тетьяна Myalkovska

Память Николая Мялковского также почтил мэр Люблина Кшиштоф Жук.

"Он работал в отделе стратегии и предпринимательства, отвечал за проекты академического сотрудничества. С началом полномасштабной войны пошел защищать Родину и бороться за свободу. К сожалению, он заплатил самую высокую цену. Память и почет Герою. Выражаю соболезнования родным и близким Николая. Пусть покоится с миром. Вечная память", – написал в соцсети мэр Люблина.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский футболист, серебряный призер чемпионата. Александр Гончар был солдатом отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Шмель".

Также ранее сообщалось, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

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