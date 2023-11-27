УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

Анна Ярославская
27 ноября 2023, 08:47
Обстоятельства гибели Артема Сачука пока не сообщают.
Артем Сачук
Артем Сачук погиб на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

В боях с российскими оккупантами погиб уроженец Житомира, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Сначала трагическую новость сообщил спортивный сайт Tribuna. Впоследствии информацию подтвердил коллега Артема, член исполкома Федерации Дмитрий Горощенко. Обстоятельства гибели военнослужащего пока не сообщают.

В понедельник, 27 ноября, Артему должно было исполниться 39 лет.

"На освободительной войне против российских окупантов погиб украинский воин-добровольец Артем Сачук – известный шахматный деятель, кандидат в мастера спорта, вице-президент Федерации шахмат Украины, организатор многих всеукраинских и международных соревнований", – сообщили в Федерации шахмат Украины.

видео дня

В Житомирском городском объединенном ТЦК и СП информацию о смерти жителя Житомира Артема Сачука подтвердили. Также сказали, что сейчас выясняют, при каких обстоятельствах он умер.

Артем Сачук
Артем Сачук / Фото: facebook.com/bovvlad

38-летний Артем Сачук – вице-президент федерации шахмат Украины, кандидат в мастера спорта по шахматам. До начала полномасштабной войны работал проектным менеджером в офисе реформ Кабинета министров и имел собственный бизнес, ранее возглавлял Агентство регионального развития Житомирской области.

Артем Сачук
Артем Сачук / Фото: Суспільне Житомир

После полномасштабного вторжения в Украину Артем Сачук сразу пошел в ВСУ добровольцем.

7 апреля 2023 года Артема Сачука президент Украины наградил медалью "За военную службу Украины" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

Артем Сачук был награжден медалью
Артем Сачук был награжден медалью / Фото: facebook.com/artem.sachuk

Как сообщал Главред, бывший полузащитник футбольного клуба "Борисфен" Александр Гончар погиб на Запорожском направлении. У героя осталась жена, сын и дочь.

Александр был солдатом отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Шмель".

Ранее стало известно, что российские оккупанты убили командира подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы" и помощника депутата Киевсовета Сергея Иконникова. Он погиб прямо в свой день рождения. Иконников был самым молодым командиром подразделения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

07:25 Мир
Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

06:46 Украина
Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

04:15 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

08:51

"Да кому Вы нужны вообще": Путинист Пригожин "наехал" на Лайму Вайкуле

08:47

В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

08:19

Кому положены доплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: категории украинцев

08:09

Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку

07:25

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
06:46

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

05:30

Как убрать жир со стекла духовки: простой и легкий способ

04:15

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

03:30

Кот будит ночью: следует ли сразу бежать к ветеринару

Реклама
02:35

Что значит, если горят две щеки: таинственные приметы по дням недели

02:00

Эпатажная первая леди Аргентины: кто такая Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея

01:30

Путин готовит неожиданный удар: РФ планирует новую войну в Европе – прогноз

26 ноября, воскресенье
23:55

США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года - Bloomberg

23:41

Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей

22:56

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

22:26

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

22:02

РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

21:50

Детское Евровидение-2023: кто победил и место Украины на конкурсеВидео

21:34

Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяцаВидео

21:21

Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и бедеВидео

Реклама
21:03

Путин – крайне труслив: у РФ есть слабое место, которое влияет на войну – Подоляк

20:01

Потап и Настя Каменских развелись: блогер рассказал, почему пара не признаетсяВидео

19:51

Будущее Украины: есть плохие новости и хорошиемнение

19:43

Нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети

19:41

МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала "невоенной", враг меняет тактику

19:38

Гороскоп на декабрь: что принесет Скорпионам последний месяц 2023 года

19:32

Мощные снегопады, метели и порывы до 30 м/с: Украину накрыл сильный шторм

19:04

Дрон залетел и взорвался прямо в здании казармы: подробности атаки на Москву

18:33

Российская ПВО "пульнула" по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

18:05

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:04

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

17:56

Какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать - гороскоп для Украины

17:52

Путинский "друг" Орбан выдал новое заявление об Украине: "гудит" вся сеть

17:40

Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

16:52

"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

16:51

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:34

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

16:26

Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Рыбам - самоанализ, Весам - потенциал роста

16:08

ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

16:04

Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

Реклама
16:02

Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

15:41

Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"Видео

15:15

Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй разВидео

14:53

Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

14:46

Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистовмнение

14:46

"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

14:22

РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

14:17

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

13:50

Женщина показала гениальный лайфхак из фольги, который не позволит коту залезть на елкуВидео

13:48

Гороскоп Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Деве - трудное решение, Стрельцу - расширение горизонтов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять