В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

Обстоятельства гибели Артема Сачука пока не сообщают.

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Артем Сачук погиб на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

В боях с российскими оккупантами погиб уроженец Житомира, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Сначала трагическую новость сообщил спортивный сайт Tribuna. Впоследствии информацию подтвердил коллега Артема, член исполкома Федерации Дмитрий Горощенко. Обстоятельства гибели военнослужащего пока не сообщают.

В понедельник, 27 ноября, Артему должно было исполниться 39 лет.

"На освободительной войне против российских окупантов погиб украинский воин-добровольец Артем Сачук – известный шахматный деятель, кандидат в мастера спорта, вице-президент Федерации шахмат Украины, организатор многих всеукраинских и международных соревнований", – сообщили в Федерации шахмат Украины.

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В Житомирском городском объединенном ТЦК и СП информацию о смерти жителя Житомира Артема Сачука подтвердили. Также сказали, что сейчас выясняют, при каких обстоятельствах он умер.

Артем Сачук / Фото: facebook.com/bovvlad

38-летний Артем Сачук – вице-президент федерации шахмат Украины, кандидат в мастера спорта по шахматам. До начала полномасштабной войны работал проектным менеджером в офисе реформ Кабинета министров и имел собственный бизнес, ранее возглавлял Агентство регионального развития Житомирской области.

Артем Сачук / Фото: Суспільне Житомир

После полномасштабного вторжения в Украину Артем Сачук сразу пошел в ВСУ добровольцем.

7 апреля 2023 года Артема Сачука президент Украины наградил медалью "За военную службу Украины" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

Артем Сачук был награжден медалью / Фото: facebook.com/artem.sachuk

Как сообщал Главред, бывший полузащитник футбольного клуба "Борисфен" Александр Гончар погиб на Запорожском направлении. У героя осталась жена, сын и дочь.

Александр был солдатом отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Шмель".

Ранее стало известно, что российские оккупанты убили командира подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы" и помощника депутата Киевсовета Сергея Иконникова. Он погиб прямо в свой день рождения. Иконников был самым молодым командиром подразделения.

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