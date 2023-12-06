"Ответственность за поражение Украины": в США призвали Конгресс опомниться

У Украины заканчиваются денежные средства, нужно обеспечить ей помощь для отражения российской военной агрессии, сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

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Конгресс США должен одобрить помощь Украине - Минфин / Коллаж: Главред, фото: 241-я ОБрТрО, Офис президента Украины

Если Конгресс США не одобрит новый пакет помощи для Украины, Штаты будут ответственны за поражение государства в войне с агрессором Россией. У Украины заканчиваются деньги, которые тратятся на армию и социальное обеспечение. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

Как сообщает Reuters, она сказала о том, что Соединенные Штаты "будут ответственны за поражение Украины" в случае непредоставления ей помощи.

"Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они осознают, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно", - отметила Йеллен. видео дня

Министр акцентировала внимание на том, что у Украины заканчиваются деньги, которые идут на армию и социальные выплаты.

"У Украины просто кончаются деньги. Они тратят больше, чем каждый пенни, которые они получают, в виде налогов, на зарплаты военным и оборону, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы им присылаем, чтобы поддержать их", - подчеркнула Джаннет Йеллен.

Помощь США Украине

Журналисты The Washington Post ранее написали, что Сенат 6 декабря должен рассмотреть пакет законопроектов на сумму 110 миллиардов долларов, которые пойдут, в основном, на помощи Украине, а также Израилю. Вероятно, пока инициативу не проголосуют, поскольку демократы и республиканцы не могут согласовать вопросы, связанные с южной американской границей.

Президент Джо Байден назвал "абсолютным безумием" ситуацию со срывом финансовой помощи Украины. По его словам, Белый дом добьется продолжения поддержки Киева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина рискует проиграть войну, если Конгресс США не одобрит продолжение помощи. Он акцентировал внимание на том, что у Киева есть планы по дальнейшему освобождению своих территорий.

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