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Блинкен – об угрозе срыва помощи Украине: это развяжет руки Путину по всему миру

Андрей Ганчук
6 декабря 2023, 13:28
Россия должна потерпеть поражение в своей агрессивной войне против Украины, нельзя допустить прекращение поддержки Киева, сказал Энтони Блинкен.
Блинкен, Путин, Украина
США должны обеспечить дальнейшие успехи Украины - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Нельзя допустить прекращения поддержки Украины, страна-оккупант Россия должна потерпеть поражение. Если США этого не обеспечат, директор Кремля Владимир Путин получит возможность действовать безнаказанно – ситуация откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщает Европейская правда, в ходе мероприятия Коалиция глобального лидерства США он сказал о том, что нельзя допустить прекращения поддержки Украины. В противном случае у Путина будут полностью развязаны руки.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение... Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", - считает Блинкен.

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По словам дипломата, в такой ситуации Путин будет безнаказанно реализовывать свои агрессивные намерения.

Кроме того, Энтони Блинкен подчеркнул, что дополнительная финансовая помощь важна для Израиля, а также для мирных жителей Газы.

Помощь США Украине

Согласно данным журналистов The Washington Post, в среду, 6 декабря, Сенат США должен рассмотреть инициированный президентом Джо Байденом пакет законов на сумму в 110 миллиардов долларов. Помощь включает денежные средства для Украины и Израиля. В американской прессе считают, что документы не будут проголосованы, поскольку демократы и республиканцы не могут согласовать одну из частей пакета – безопасность южной границы Соединенных Штатов.

Украина рискует проиграть войну, если Штаты не выделят Киеву новый пакет помощи, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Чиновник призвал Конгресс как можно скорее проголосовать законопроекты, поскольку у Украины есть планы по освобождению своих территорий.

Президент США Джо Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины. Он назвал такую угрозу "абсолютным безумием" и подчеркнул, что Белый дом добьется поддержки финансирования.

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новости США Владимир Путин военная помощь Энтони Блинкен война России и Украины
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