"Это безумие": Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины

Если США прекратят предоставлять Украине помощь, это будет абсолютной ошибкой и безумием.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает The New York Times. Он отметил, что это противоречит интересам США.
"Отказ от поддержки Украины – это просто абсолютное безумие", – заявил Байден.
Американский президент пообещал, что его администрация добьется выделения средств для Украины.
В то же время министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что ситуация с финансированием Украины действительно является сложной. По ее словам "у Украины просто заканчиваются деньги".
"Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине это финансирование", – подчеркнула Йеллен.
Напомним, основным источником разногласий в Конгрессе, которое тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома, стал вопрос защиты южной границы США. Республиканцы хотят добиться ужесточения требований к прибывшим, чтобы остановить миграцию, а демократы склоняются к тому, чтобы пересмотреть систему миграции комплексно.
Помощь Украине от США
Глава Офиса президента Андрей Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь Украине. Он подчеркнул, что Украина окажется перед реальным риском проиграть войну, если США так и не проголосуют за выделение нового пакета военной помощи Украине.
Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате призвал голосовать против выделения помощи Киеву. Митч Макконнелл настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на южной границе.
Как стало известно, демократы внесли в Сенат США новый законопроект. Законопроект предусматривает предоставление более $15 млрд на поддержку Украины, в частности на нужды в сферах "военная выучка, обмен разведданными" и "усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".
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