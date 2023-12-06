"Цивилизованному миру должно быть стыдно": Умеров рассказал о ситуации на фронте

Силы обороны Украины уже прошли две линии обороны россиян и сейчас находятся перед третьей, последней. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью FoxNews.
"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", - заявил он.
По словам Умерова, стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море, в соответствии с международно признанными границами.
Также глава Минобороны Украины ответил на вопрос относительно того, возможно ли какое-то урегулирование, если война будет длиться годами. Умеров отметил, что всему "цивилизованному миру должно быть стыдно", если он не может себя защитить от авторитарного режима.
"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (Россия − ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", - сказал глава оборонного ведомства.
Как сообщал Главред, ранее Умеров заявил, что поражение России на поле боя - это лишь первый шаг на пути к устоявшемуся миру.
Для этого у Украины с международными партнерами впереди три важные задачи:
- Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления.
- Обеспечить компенсацию за весь ущерб, от аэропортов до элеваторов и разрушенных школ и домов.
- Совместно с партнерами выработать такую систему международной безопасности, которая не позволит тиранам и террористам избежать наказания за агрессию.
Также министр обороны Рустем Умеров высказался относительно деоккупации украинских территорий. По его словам, у ВСУ есть план.
Другие новости:
- Новая фаза войны: майор ВСУ объяснил слова Зеленского и назвал сроки
- "Война сейчас не в тупике, она в патовой ситуации": Тука назвал выход
- "Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь