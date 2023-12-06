"Цивилизованному миру должно быть стыдно": Умеров рассказал о ситуации на фронте

У оккупантов - три линии обороны на фронте. Украинские военные уже прошли две из них.

https://glavred.info/ukraine/civilizovannomu-miru-dolzhno-byt-stydno-umerov-rasskazal-o-situacii-na-fronte-10522630.html Ссылка скопирована

Рустем Умеров рассказал, что ВСУ прошли две линии обороны оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Силы обороны Украины уже прошли две линии обороны россиян и сейчас находятся перед третьей, последней. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью FoxNews.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", - заявил он.

По словам Умерова, стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море, в соответствии с международно признанными границами.

видео дня

Также глава Минобороны Украины ответил на вопрос относительно того, возможно ли какое-то урегулирование, если война будет длиться годами. Умеров отметил, что всему "цивилизованному миру должно быть стыдно", если он не может себя защитить от авторитарного режима.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (Россия − ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", - сказал глава оборонного ведомства.

Как сообщал Главред, ранее Умеров заявил, что поражение России на поле боя - это лишь первый шаг на пути к устоявшемуся миру.

Для этого у Украины с международными партнерами впереди три важные задачи:

Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления. Обеспечить компенсацию за весь ущерб, от аэропортов до элеваторов и разрушенных школ и домов. Совместно с партнерами выработать такую систему международной безопасности, которая не позволит тиранам и террористам избежать наказания за агрессию.

Также министр обороны Рустем Умеров высказался относительно деоккупации украинских территорий. По его словам, у ВСУ есть план.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.