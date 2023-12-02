"Поражение РФ на поле боя - первый шаг к миру": Умеров назвал три задачи Украины

Устойчивый мир в Украине и Европе будет восстановлен, когда Россия будет разбита на поле боя.

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Рустем Умеров рассказал, как достичь мира / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Министр обороны Рустем Умеров обсудил десятый пункт Формулы мира президента Владимира Зеленского относительно фиксации завершения войны вместе с десятками иностранных послов. Об этом сообщает Минобороны.

"Собрались в очень символичном месте. В нашем аэропорту Борисполь. Безопасность и постоянный мир в Украине и Европе будут восстановлены, когда Россия будет разбита на поле боя. Сегодня только украинские воины могут это сделать", - заявил Умеров.

Министр обороны поблагодарил международных партнеров за помощь, которую они оказывают Украине с начала полномасштабного вторжения.

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Также отметил во время встречи, что поражение России на поле боя - это лишь первый шаг на пути к устоявшемуся миру.

Для этого у Украины с международными партнерами впереди три важные задачи:

Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления. Обеспечить компенсацию за весь ущерб, от аэропортов до элеваторов и разрушенных школ и домов. Совместно с партнерами выработать такую систему международной безопасности, которая позволит тиранам и террористам избежать наказания за агрессию.

"Это задача, над наработкой которых мы работаем в рамках рабочей группы пункта №10 Формулы мира Президента", - отметил Умеров.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет предлагать "мир" стране-агрессору РФ, поскольку тогда придется пойти на "капитулянтские условия" российского диктатора Владимира Путина. Киев может предложить Кремлю только проигрыш.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения. Сейчас война Украины и России находится на новом этапе: ожидается, что зима осложнит боевые действия.

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