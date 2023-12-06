Лидер республиканцев в Сенате призвал голосовать против выделения помощи Киеву

Митч Макконнелл настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на южной границе.

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Митч Макконнелл будет выступать против голосования за помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, defense.gov

Белый дом предупредил Конгресс, что помощь Украине заканчивается, поэтому необходимо принять срочное решение. Однако лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.

Политик настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на границе, пишет издание ABC News.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы надеются "в последний раз заявить", что они "настаивают на существенных изменениях" в мероприятиях по южной границе.

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По мнению республиканцев, заблокировав продвижение законопроекта, они покажут демократам, насколько серьезно относятся к своим требованиям и заставят участников переговоров вернуться за стол переговоров.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они взяли помощь Украине в заложники из-за их требований изменить пограничную политику.

Отметим, ранее Митч МакКоннелл выступал за включение помощи Украине в пакет национальной безопасности вместе с помощью Израиля.

"Это момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и показать реальные последствия тиранам, терроризирующим народ Украины и Израиля. И прямо сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь", – заявлял он.

Отсрочка помощи США может привести к проигрышу Украины в войне – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в американском Институте мира в Вашингтоне заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против РФ.

Если помощь Украине, которая сейчас обсуждается в Конгрессе США, будет отложена, украинские силы рискуют остаться в том положении, в котором пребывают сейчас. Это "создает большой риск проиграть эту войну".

По словам Ермака, для Украины сейчас "критически важно", чтобы решение о выделении помощи было принято как можно быстрее.

Что говорят в МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 декабря заявил, что Украина работает "на всех уровнях", чтобы Конгресс США как можно скорее одобрил дополнительное финансирование.

Кулеба рассказал, что на прошлой неделе пообщался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской встречи НАТО. В частности, речь шла о выделении помощи Украине.

"Добрая часть этого разговора была посвящена этому вопросу. То, что я услышал от своего коллеги, обнадеживает", — сказал глава МИД Украины.

Военная помощь США Украине

Накануне демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Законопроект вынесут на первое процедурное голосование в среду.

Республиканцы настаивают на более усиленных мерах по защите границы, чем предусматривает представленный документ.

В частности, республиканцы требуют ужесточить требования, чтобы остановить миграцию даже путем нарушения гуманитарных обязательств США. В свою очередь, демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Советник президента США Джо Байден по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил 5 декабря, что поставки военной помощи Украине от США могут прекратиться. Произойдет это в случае, если Конгресс США не одобрит финансирование.

Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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