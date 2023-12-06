'Все решения приняты': Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

Нидерланды уже начали передачу самолетов в соответствующий учебный центр в Румынии.

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Когда в Украине появится истребитель F-16 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о принятии всех политических решений, которые позволят украинским военным получить истребители F-16.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве он заявил, что осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и инфраструктуры.

"Сегодня продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей F-16. Нидерланды уже начали передачу самолетов в соответствующий учебный центр в Румынии. Помогают нам в развитии соответствующей инфраструктуры. Сегодня я получил заверения о том, что те обязательства, которые Нидерланды взяли на себя по передаче Украине F-16 будут выполнены", - сказал он. видео дня

Кулеба отметил, что все вопросы относительно самолетов F-16 сейчас чисто технические, а не политические.

"Относительно F-16, Во-первых, все политические решения приняты. Мы уже в фазе технической подготовки. Поэтому, как только техническая подготовка завершится пилотов, техников и инфраструктуры в Украине - эти самолеты будут в Украине, будут защищать наше небо и будут защищать наших солдат, которые будут контрнаступать", - отметил Кулеба.

В свою очередь Слот заявила, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в Румынии. Она добавила, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы самолеты начали защищать украинское небо как можно быстрее.

"Коалиция F-16 работает, в том числе над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине", - добавил Кулеба.

Передача истребителей F-16 Украине

Напомним, что стали известны даты, когда Украина получит F-16 от Бельгии. Сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.

Черник уверен, что F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет. Украинские военные смогут добиться перелома на фронте, для этого нужно уничтожать все, чтобы россияне не могли пополнять запасы.

Военный эксперт рассказал, при каких условиях F-16 серьезно повлияют на бои. Сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.

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