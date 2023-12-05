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Украина получит F-16 от Бельгии: стали известны условия и сроки

Анна Ярославская
5 декабря 2023, 11:59
Сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.
Рустем Умеров, Людивин Дедондер, F-16
Рустем Умеров и Людивин Дедондер обсудили поставки F-16 Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, facebook.com/rustemumerov.ua

Бельгия подтвердила, что хочет передать Украине истребители F-16. Однако самолеты могут поступить не раньше 2025 года. Об этом шла речь на встрече министра обороны Рустема Умерова с бельгийской коллегой Людивин Дедондер.

Договоренность Украины и Бельгии предполагает и обучение пилотов, передает пресс-служба украинского Минобороны.

Сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.

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"Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", – отметили в Минобороны.

Обсуждая поставки со стороны Бельгии необходимого оборудования, Умеров поблагодарил страну-партнера за непреклонную поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления украинских Сил обороны.

В ходе встречи Умеров и Дедондер также обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале 2024 года.

Общий объем техпомощи ВСУ от Брюсселя составляет более €320 миллионов.

Самолеты F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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