Территории в обмен на вступление в НАТО: Кулеба прокомментировал компромисс с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил отдать часть своих территорий России прежде чем предлагать такие компромиссы с агрессором для Украины.

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Кулеба отреагировал на предложение уступок ради членства в НАТО / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Те, кто высказывает предложения по территориальных компромиссах Украины в обмен на членство в НАТО, должны сначала рассмотреть возможность таких шагов относительно своей территорий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами в штаб-квартире НАТО в рамках заседания Совета Украина-НАТО.

"Пусть эти люди предложат правительствам своих стран отдать территории, отдать людей. И если те страны на это согласятся, то я готов выслушать их аргументы", - сказал он.

Кулеба добавил, что другим всегда легче давать советы сдаваться и идти на компромиссы.

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"Но, прежде чем советовать, пусть сперва сами так поступят", - предложил глава МИД.

Министр иностранных дел утверждает, что Украина никогда не откажется от поставленной цели в войне.

"Наша стратегическая задача - восстановление контроля за границей в 1991 году – остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении)", - подчеркнул министр.

Министр иностранных дел отказался признавать наличие тупика на фронте, коротко заметив:"тупика нет". Кроме того, он повторил призыв к США и другим странам НАТО о предоставлении военной поддержки Украине.

"Лучший способ избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие-мы сражаемся, это честная договоренность".

Вступление Украины в НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, главы министерств иностранных дел стран НАТО планируют согласовать рекомендации для Украины относительно ее потенциального вступления в Альянс. Информацию об этом обнародовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

Ранее он также отмечал, что все члены Североатлантического альянса (НАТО) единогласно признают возможность того, что Украина присоединится к Альянсу в будущем.

По словам бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Андерса Фога Расмуссена, в ходе обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины, отдельные представители НАТО могут согласиться на рассмотрение возможности расположения своих войск на украинской территории.

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