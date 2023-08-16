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В НАТО ответили на скандальное заявление об обмене территории Украины на членство

Анна Ярославская
16 августа 2023, 07:36 обновлено 16 августа, 07:41
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НАТО исключает любую вероятность о принятии Украины в свой состав в обмен на частичные территориальные компромиссы со страной-агрессором Россией.
НАТО
В НАТО прокомментировали заявление об обмене территории Украины на членство в Альянсе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Суверенитет и восстановление административных границ Украины остается ключевым приоритетом как для самого Киева, так и для союзников с Запада. НАТО исключает любую вероятность о принятии Украины в свой состав в обмен на частичные территориальные компромиссы со страной-агрессором Россией. Об этом заявил один из участников Вильнюсского саммита, который прошел в минувшем месяце, и официальный представитель Альянса.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира. Наша позиция четкая, и меняться не собирается", – цитирует своего собеседника Суспільне.

При этом собеседник издания заметил, что Украине действительно необходимы гарантии безопасности, о которых было сказано во время конференции в столице Литвы. Тогда это поможет предотвратить прочие войны на континенте, связанные с имперскими амбициями РФ.

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Скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на сдачу территороий

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий, но при этом вступить в Альянс.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", - цитирует Йенсена издание Verdens Gang.

При этом он акцентировал на том, что он лишь предполагает подобное и не утверждает, что так и будет.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, заявил, что для Украины разговоры об отказе от территорий абсолютно неприемлемы.

"Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Зато в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", - написал Николенко.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявление Йенсена странным. Он убежден, что пойти на территориальные уступки означает лишь поощрить "глобального преступника" и перенести войну другим поколениям.

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