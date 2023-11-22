Военный эксперт рассказала, при каких условиях F-16 серьезно повлияют на бои

F-16 могут изменить ситуацию на фронте, но все будет зависеть от количества. Эксперт рассказал, что даже эскадрилья может повлиять на одно направление.

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Как говорит эксперт Юрий Федоров, будет хорошо, если в Украину вместе с F-16 прибудут ракеты дальностью 180 километров / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншоты из видео

Американские самолеты модели F-16 действительно могут изменить ход украино-российской войны. Однако, все зависит от того, сколько их поставят ВСУ западные союзники, рассказал в комментарии порталу "24 канала" военный эксперт Юрий Федоров.

По его словам, одна эскадрилья F-16 даст серьезный результат, но на узком участке фронта. К примеру, на стратегическом направлении – Мелитопольском. F-16 могут помочь перерезать россиянам железнодорожное сообщение в городе Токмак, благодаря которому оккупанты подтягивают технику из Донецка и Крыма.

"Я бы не сказал, что 12 самолетов либо 20, либо 24 изменят всю картину войны. Это совсем не так. Это уж слишком оптимистичные заявления", – говорит Федоров.

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Кроме того, говорит Федоров, если в Украину вместе с F-16 прибудут ракеты дальностью 180 километров, то ВСУ смогут навязать серьезные бои вражеской авиацией.

"Если в Украину вместе с F-16 прибудут ракеты дальностью 180 километров, тогда попытки российской авиации наносить удары управляемыми бомбами или ракетами "воздух – земля" будут сведены к минимуму, а может даже к нулю, – объяснил он.

F-16 для Украины

Ранее Сергей Шойгу пригрозил уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ. Глава минобороны страны-агрессора обнародовал неправдоподобную статистику "успехов" ПВО оккупантов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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