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Военный эксперт пояснил, в чем будет исключительность F-16 для ВСУ

Дмитрий Видоменко
15 ноября 2023, 04:00
ВСУ совсем скоро будут способны помешать использованию врагом вертолетов и самолетов, объясняет военный эксперт Михаил Самусь.
F16, Самусь
F-16 помогут способны перехватить контроль за небом, считает Михаил Самусь / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

На данный вопрос россияне пытаются нивелировать нехватку артиллерии использованием вертолетов и самолетов. Но украинская армия в скором времени будет способна и справиться с этой задачей. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь в своем материале для портала "НВ".

Как говорит специалист, как только ВСУ получат от западных союзников американские истребители F-16 — а это может произойти уже зимой 2023/2024 года — они будут способны перехватить контроль за небом и это ухудшит возможности оккупационной группировки.

"Как только это [появление F-16 - Главред] произойдет, украинская армия начнет наступление кардинально другими темпами. И это изменит положение дел на фронте", — считает Самусь.

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Как считает эксперт, дополнительное усиление ВСУ получит и благодаря использованию дальнобойных американских ракет ATACMS, которые уже начали уничтожать тыловые российские аэродромы.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

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ВСУ F-16 Михаил Самусь война России и Украины
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