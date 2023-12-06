"Режим Путина укрепляется": Портников описал опасную тенденцию

В ближайшие перспективе нет объективных причин для распада РФ, считает журналист. Но, по его словам, всегда есть место для "необъективных вещей".

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Портников описал опасную тенденцию/ коллаж: Главред, фото: скрин

Война страны-агрессора России против Украины сейчас не ослабляет, а наоборот цементирует Кремль. Поэтому в ближайшей перспективе нет объективных оснований для того, чтобы путинский режим потерпел крах, а Россия – распалась. Зато есть серьезные причины считать, что РФ не оставит Украину в покое, к тому же стоит беспокоиться о своей безопасности также и другим странам постсоветского пространства.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в интервью OBOZ.UA. В то же время он считает, что Запад не может оставаться в стороне от вопроса российской агрессии в отношении Украины, и западные страны могли бы повлиять на нынешнюю ситуацию.

"Я считаю, что война России против Украины объективно усиливает этот режим (путинский режим – ред.). Для того, чтобы власть начала обессиливаться, она должна прекратить эту войну. Пока Путин воюет с Украиной и пока он будет воевать с другими бывшими советскими республиками за землю и всё такое, пока он будет оставлять этот образ России как крепости в осаде и усиливать свой тоталитарный режим. Я думаю, ему сегодня ничего не угрожает и в принципе можем говорить о многолетнем существовании режима в такой ситуации, что он будет поддерживаться подавляющим большинством граждан Российской Федерации", – отметил Портников. видео дня

По словам журналиста, более важным является не вопрос жизнеспособности режима в РФ, а то, насколько далеко смогут зайти экспансивные аппетиты Кремля. Портников отметил, что если аппетиты Кремля не будут уменьшаться, то встает вопрос, насколько реальным является выживание стран по периметру российских границ.

Он подчеркнул, что для Украины сейчас главная задача "сделать всё возможное, чтобы не вернуться к общей государственности с РФ". Журналист отметил, что у него нет сомнений, что Путин при поддержке российского населения Украину в покое не оставит.

Портников выразил убеждение, что Запад не может оставаться в стороне от вопроса российской агрессии в отношении Украины. Страны Запада должны предложить Украине гарантии безопасности, приложить усилия для локализации войны и пригласить наше государство стать членом НАТО.

В то же время Портников выразил неуверенность в том, что Западу станет решимости, чтобы осуществить такие шаги, потому что западные страны боятся риска возникновения ядерной войны.

Также он добавил, что не видит объективных причин для распада РФ в ближайшей перспективе. Но, по его словам, всегда остается место для "необъективных вещей", и такие необъективные вещи могут в любой момент кардинально изменить ход событий. Он напомнил, что такое уже случалось после сбития российскими оккупантами малазийского "Боинга" над Донбассом – тогда это изменило ход тогда еще гибридной войны России против Украины. Также Портников напомнил, что после открытия правды о зверствах оккупантов в Буче весной 2022-го это тоже сильно повлияло на ход войны.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Возможность распада России

Ранее бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун оценил сценарий распада РФ. Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ в определенный момент могут покинуть состав страны-агрессора Российской Федерации, считает Виктор Ягун.

Напомним, ранее бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отмечал, что регионы-доноры хотят "отсоединиться" от РФ. По его словам, Россия может развалиться по экономическим причинам. Ряд крупных богатых регионов не хочет оставаться дойными коровами для Москвы.

Также раньше Тука сказал, чего боятся Европа и США. В Европе и США до сих пор боятся распада страны-агрессора России. Но западные политики должны смотреть на эту ситуацию с другой стороны и понимать, что этот процесс неизбежен. Нужно думать не о том, как сохранить Россию, а о том, как сохранить контроль над неизбежным распадом России, отметил он.

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