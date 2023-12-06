Иностранные СМИ готовят "атаку" против руководства Украины – ЦПД

В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины, чтобы спровоцировать раскол в украинском обществе.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что может быть обнародован ряд публикаций с ложной информацией.
"Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах", – говорится в сообщениях.видео дня
В ЦПД отмечают, что такие публикации готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в стране-агрессоре России, в частности те, которые работали в РФ во времена начала власти российского диктатора Владимира Путина.
"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", – отметили в ЦПД.
Дезинформация против Украины
Американские журналисты издания The New York Times ранее писали о якобы "расколе" между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Они увидели "разногласия" после того, как Залужный написал в The Economist колонку относительно рисков перехода войны с РФ в позиционную и тупика на фронте.
После этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление относительно "конфликта" Зеленского и Залужного. Подоляк подчеркнул, что информация о якобы конфликте президента Владимира Зеленского с главнокомандующим Валерием Залужным – дезинформация со стороны агрессора России. Москва периодически прокручивает одни и те же темы. Политической дискуссии между Зеленским и Залужным нет.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине. За последнее время Россия открыла все свои агентурные сети, отметил секретарь Совбеза.
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