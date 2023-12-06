Почему Зеленский отменил выступление в Сенате: Умеров намекнул на ситуацию на фронте

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что "ничего катастрофического на самом деле не произошло".

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Рустем Умеров объяснил, почему Зеленский отменил выступление в Сенате США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Владимир Зеленский должен был выступить на секретном брифинге в Сенате США, однако выступление главы государства отменили. Министр обороны Рустем Умеров назвал причины.

По его словам, в Украине идет война, и ситуация постоянно меняется.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров в интервью Fox News.

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Ничего катастрофического не произошло - Маркарова

В свою очередь, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что "ничего катастрофического на самом деле не произошло". Зеленский отменил выступление перед Сенатом США, поскольку там на брифинге обсуждались внутренние вопросы.

"Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводит ряд брифингов. Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США – ред.) и другие представители администрации. Была идея в одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участие", – сказала Маркарова в эфире телемарафона.

Посол также рассказала, что украинская делегация – Руслан Стефанчук, Рустем Умеров и Андрей Ермак – встречалась со спикером Палаты представителей США Майком Джонсом, и встреча была "очень теплой и продуктивной".

Что известно о выступлении Зеленского перед сенаторами

5 декабря стало известно, что президент Владимир Зеленский отменил виртуальный брифинг для американских сенаторов, где должен был рассказать о ситуации на фронте и потребности Киева в оружии. Об этом сообщил журналист телеканала CNN Джим Сьютто со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Это выступление было важным, так как Конгресс США до сих пор не поддержал выделение дополнительной помощи Украине.

Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.

Военная помощь США Украине

Сенаторы Демократической партии представили оборонный пакет на сумму около $111 млрд, предусматривающий помощь Украине и Израилю. Законопроект предусматривает предоставление более $15 млрд в поддержку Украины, в частности на нужды в сферах "военная выучка, обмен разведданными" и "усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".

Тем временем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю. Политик настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на южной границе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против РФ.

Советник президента США Джо Байден по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил 5 декабря, что поставки военной помощи Украине от США могут прекратиться. Произойдет это в случае, если Конгресс США не одобрит финансирование.

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