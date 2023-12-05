Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

Владимир Зеленский в последнюю минуту отменил свой брифинг для американских сенаторов. Перед сенаторами выступит сенатор-демократ Марк Уорнер.

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Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США / Коллаж Главред, фото: офис президента

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что Владимир Зеленский отменил виртуальный брифинг для американских сенаторов, где должен был рассказать о ситуации на фронте и потребности Киева в оружии. Об этом сообщил журналист телеканала CNN Джим Сьютто со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Лидер демократов в верхней палате парламента США подчеркнул важность предоставления поддержки Украине, поскольку считает, что это критический момент для западной цивилизации, и отметил, что дальнейшее откладывание голосования за поддержку уже недопустимо.

"Кстати, Зеленский не смог присоединиться к нашему брифингу в 15:00 (22:00 по Киеву) – что – то произошло в последнюю минуту", - добавил Шумер. видео дня

Он также добавил, что перед сенаторами выступит сенатор-демократ Марк Уорнер, который, по его словам, имеет глубокое понимание того, насколько важна помощь Украине.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, как выразился официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек, результаты контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень или объем поддержки, которые Соединенные Штаты Америки оказывают Украине.

Поставка военной помощи Украине от США может быть остановлено, если Конгресс США не одобрит финансирование. Об этом сообщил советник президента США по вопросам безопасности, Джейк Салливан, во время брифинга.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что оказание помощи Украине является "критическим приоритетом" для США, что отличается от его предыдущих заявлений, в которых он выражал сомнения относительно дополнительной помощи Украине.

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