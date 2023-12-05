Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

В Офисе президента отметили, что реальных оснований для отставки Главкома ВСУ Валерия Залужного нет, а такие разговоры могут вызвать удивление у союзников.

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По словам Подоляка, для отставки Валерия Залужного нет оснований / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

После публикаций западных СМИ на тему вероятного конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что недостаточно оснований для утверждения о возможном увольнении Валерия Залужного с должности главкома. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"По моему мнению, недоразумение невозможно. Потому что, приоритет – война, и есть четкая вертикаль, где президент – это Верховный Главнокомандующий и есть Главнокомандующий, который операционный директор, который занимается, извините за терминологию, непосредственно войной", - отметил Подоляк.

Он также добавил, что в полномочия президента Украины входит много разных вопросов. По его словам, Владимир Зеленский занимается вопросом обеспечения военных необходимым оружием и ресурсами.

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"Мне кажется, что это нонсенс, если будет какой-то конфликт, тем более на политической почве", - резюмировал Михаил Подоляк.

Подоляк также отметил, что партнеры могут реагировать удивлением на заявления о конфликте в военном руководстве.

Слухи о якобы "конфликте" Зеленского и Залужного

Напомним, как ранее сообщал Главред, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, информация о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Валерием Залужным является дезинформацией, распространенной Россией. Подоляк добавил, что Москва периодически выдвигает одни и те же темы, но фактически политических разногласий между Зеленским и Залужным не существует.

В то же время, как сообщило издание "Украинская правда", во время последнего визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев Валерий Залужный якобы жаловался на вмешательство в работу военных со стороны Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью таблоиду The Sun прокомментировал действия военных и акцентировал внимание на важности понимания иерархии в стране, особенно, во время войны.

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