Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

После публикаций западных СМИ на тему вероятного конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что недостаточно оснований для утверждения о возможном увольнении Валерия Залужного с должности главкома. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"По моему мнению, недоразумение невозможно. Потому что, приоритет – война, и есть четкая вертикаль, где президент – это Верховный Главнокомандующий и есть Главнокомандующий, который операционный директор, который занимается, извините за терминологию, непосредственно войной", - отметил Подоляк.
Он также добавил, что в полномочия президента Украины входит много разных вопросов. По его словам, Владимир Зеленский занимается вопросом обеспечения военных необходимым оружием и ресурсами.
"Мне кажется, что это нонсенс, если будет какой-то конфликт, тем более на политической почве", - резюмировал Михаил Подоляк.
Подоляк также отметил, что партнеры могут реагировать удивлением на заявления о конфликте в военном руководстве.
Слухи о якобы "конфликте" Зеленского и Залужного
Напомним, как ранее сообщал Главред, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, информация о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Валерием Залужным является дезинформацией, распространенной Россией. Подоляк добавил, что Москва периодически выдвигает одни и те же темы, но фактически политических разногласий между Зеленским и Залужным не существует.
В то же время, как сообщило издание "Украинская правда", во время последнего визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев Валерий Залужный якобы жаловался на вмешательство в работу военных со стороны Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью таблоиду The Sun прокомментировал действия военных и акцентировал внимание на важности понимания иерархии в стране, особенно, во время войны.
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