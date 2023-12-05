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Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

Елизавета Бельмас
5 декабря 2023, 20:19обновлено 5 декабря, 20:50
Правила вручения повесток в Украине могут значительно измениться.
В Украине хотят вручать повестки по-новому
В Украине хотят вручать повестки по-новому / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 ОБМП

Представитель президента в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят законопроект, который должен поменять порядок вручения повесток. Об этом сообщили в редакции РБК-Украина.

Теперь их хотят вручать не только лично и под расписку, а по электронной почте и заказным письмом.

Также Вениславский уточнил, что уведомление о передаче заказного письма скорее всего будет поступать в почтовый ящик, а вот уже само письмо с повесткой человеку лично в руки должен выдавать представитель почтового оператора. Эта процедура - так называемая публичная повестка.

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Что касается электронной почте, в Украине фактически практически введен в эксплуатацию электронный кабинет военнообязанных и призовников, в котором содержатся все идентификационные данные.

"Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", - разъяснил нардеп.

Также в законопроекте авторы предлагают разрешать совершать вручение повесток не только представителям ТЦК, но и организмам местного самоуправления, исполнительной власти, поскольку эти органы часто избегают своих обязанностей насчет мобилизации.

"Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу этой недели", - резюмировал Вениславский.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине внесут изменения в порядок проведения мобилизации. Законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время после того, как он будет согласован с Генеральным штабом. Об этом заявил народный депутат, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

Также об изменениях в мобилизации рассказал Михаил Подоляк. На сегодня, по его мнению, процессы мобилизации, демобилизации, а также рекрутинга нуждаются в другой коммуникации, заявил советник главы Офиса президента. "По моему мнению, исключительно военные или исключительно представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные объективные разъяснения ", - подчеркнул он. Однако Подоляк всё же выделил четыре направления в этом вопросе:

  • другая коммуникация;
  • другие гарантии тренинга и психологической подготовки;
  • фрагментация всех, кто хочет работать в пределах армии;
  • меньше личных позиций, личных мнений по поводу того, что такое война, что такое мобилизация и что такое рекрутинг.

Прокомментировал изменения в мобилизации и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, такие изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков демобилизации и других вопросов.

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