Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

Центр стратегических коммуникаций ВСУ обратился к украинцам с предупреждением.

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ВСУ призвали не проводить массовых празднований / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине уже с завтрашнего дня, 6 декабря, стартует череда новогодних праздников. В Страткоме ВСУ обратились к украинцам с просьбой.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ призывает придерживаться действующих ограничений, которые касаются проведения массовых мероприятий, особенно - в районах боевых заданий, в частности - в преддверии зимних праздников.

"Призываем придерживаться действующих ограничений по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников", - написали в сообщении.

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В ведомстве также объяснили, что враг внимательно наблюдает и отслеживает всю информацию о перемещениях и скоплениях не только украинских военнослужащих, но и гражданского населения.

В связи с этим любое массовое мероприятие и торжественные собрания с большой имоверностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировки.

"Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и сохраняйте информационную тишину". - сообщили в Страткоме ВСУ.

Предупреждение от Страткома ВСУ / скриншот

Ситуация в Украине

Напомним, Российские пропагандисты рассказывают о захвате Марьинки в Донецкой области, и в Министерстве обороны страны-агрессора уже декларировали "полный контроль" над руинами этого населенного пункта. Однако это не отражает реальной ситуации, потому что в городе продолжаются активные бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

Но, российские войска продолжают активные попытки захвата Авдеевки и достигают определенных успехов, сообщает военный эксперт Михаил Жирохов. Обстановку на Авдеевском направлении он прокомментировал в эфире Радио NV. По его словам, сохранять контроль над Авдеевкой крайне трудно из-за того, что все логистические маршруты находятся под контролем российских сил.

Также украинские военные 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием Су-30 летел в атаку на Одесскую область. Су-20м сбили в районе острова Змеиный, доложил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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