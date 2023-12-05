Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

В Украине уже с завтрашнего дня, 6 декабря, стартует череда новогодних праздников. В Страткоме ВСУ обратились к украинцам с просьбой.
Центр стратегических коммуникаций ВСУ призывает придерживаться действующих ограничений, которые касаются проведения массовых мероприятий, особенно - в районах боевых заданий, в частности - в преддверии зимних праздников.
"Призываем придерживаться действующих ограничений по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников", - написали в сообщении.
В ведомстве также объяснили, что враг внимательно наблюдает и отслеживает всю информацию о перемещениях и скоплениях не только украинских военнослужащих, но и гражданского населения.
В связи с этим любое массовое мероприятие и торжественные собрания с большой имоверностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировки.
"Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и сохраняйте информационную тишину". - сообщили в Страткоме ВСУ.
Ситуация в Украине
Напомним, Российские пропагандисты рассказывают о захвате Марьинки в Донецкой области, и в Министерстве обороны страны-агрессора уже декларировали "полный контроль" над руинами этого населенного пункта. Однако это не отражает реальной ситуации, потому что в городе продолжаются активные бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
Но, российские войска продолжают активные попытки захвата Авдеевки и достигают определенных успехов, сообщает военный эксперт Михаил Жирохов. Обстановку на Авдеевском направлении он прокомментировал в эфире Радио NV. По его словам, сохранять контроль над Авдеевкой крайне трудно из-за того, что все логистические маршруты находятся под контролем российских сил.
Также украинские военные 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием Су-30 летел в атаку на Одесскую область. Су-20м сбили в районе острова Змеиный, доложил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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