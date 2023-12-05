'Решение будет в ближайшие дни': эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

Российские войска продолжают активные попытки захвата Авдеевки и достигают определенных успехов, сообщает военный эксперт Михаил Жирохов. Обстановку на Авдеевском направлении он прокомментировал в эфире Радио NV.
"К сожалению, говорить о каких-то позитивных вещах я бы не стал. <...> Они бросают постоянно резервы, постоянно свежие части, которые, к сожалению, имеют определенные успехи. С военной точки зрения, из Авдеевки нужно выводить уже группировку, потому что еще буквально несколько дней может быть поздно. Какое решение приняло наше командование — пока не понятно", - говорит Жирохов.
По его словам, сохранять контроль над Авдеевкой крайне трудно из-за того, что все логистические маршруты находятся под контролем российских сил.
"То, что сейчас там содержится — это реально подвиг тех бойцов, которые сейчас стоят. Но без коммуникации, без логистики... Логистика сейчас очень не определенная, потому что все простреливается. Все очень плоховато. Поэтому ждем в ближайшие часы, в ближайшие дни какое-то решение военного руководства".
Наступление россиян на Авдеевском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, чтобы сменить обстановку на Авдеевском направлении, необходимо вести туда значительные резервы, высказал свое мнение военный эксперт и бывший заместитель командира взвода 24 батальона территориальной обороны "Айдар" Евгений Дикий.
Российская оккупационная армия продолжает наступление на Авдеевку в Донецкой области, несмотря на значительные потери, которые они понесли в тяжелых боях. Сейчас у Сил обороны Украины есть план по противодействию оккупантам на этом направлении, но реализация этого плана требует больших усилий. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Оккупационные войска России пытаются захватить коксохимический завод в Авдеевке. Ситуация на Авдеевском направлении остается стабильно сложной. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.
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