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Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2023, 19:18
В Кремле считают переговоры с принцем Мухаммедом "очень важными".
Путин, принц Мухаммед
Путин поедет на Ближний Восток / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин собирается отправиться в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. "Директор" РФ может начать клянчить помощь и хочет отвлечь Запад от войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Уже в четверг Путин хочет встретиться в Москве с президентом Ирана.

Что касается поездки Путина на Ближний Восток, то сначала он планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты, а затем отправится в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с принцем Мухаммедом. В Кремле эти переговоры с принцем считают "очень важными".

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Стоит отметить, что обе страны не дистанцировались от РФ после полномасштабного вторжения. Там говорят, что они "более полезны в качестве посредников".

Его поездка произойдет на фоне войны в Израиле с ХАМАСом, которая отвлекла Запад от войны в Украине. Якобы этот вопрос он хочет обсудить с лидерами других стран. Также его интересуют совместные действия по координации мировой добычи нефти для обеспечения стабильности цен.

Путин хочет получить поддержку в вопросе о мирных переговорах на фоне заявлений о долговечности поддержки Украины со стороны Запада. Сообщает, что диктатор предложил Венгрии стать посредником в таких переговорах.

А 18 октября Путин появился перед Си с чемоданчиками. СМИ раскрыли их содержание.

Следует отметить, что кремлевский диктатор довольно часто на публике своим поведением или странными ситуациями доказывает, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Еще одна подобная ситуация произошла во время очередного заседания в стране-агрессоре России – глава Кремля запутался в собственных руках и не смог найти на них часы.

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