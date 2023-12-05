УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

Елизавета Бельмас
5 декабря 2023, 19:25
Президент страны-оккупанта заставил весь зал "краснеть", после того, как раскрыл историю из детства.
Путин громко опозорился историей о своей матери
Путин громко опозорился историей о своей матери / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, скриншот

Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин отправился в Пятигорск, где рассказал позорную историю о детстве и том, как мама ставила его в угол. Об этом рассказал журналист телеканала "Россия".

В пятигорске Путин принимает участие в заседании совета движения детей и молодежи. Конечно, не обошлось без стандартной лжи. Главный диктатор рассказал о том, как вражеской России приходится "преодолевать разрушительное наследие киевских властей в новых регионах". По его словам, власть Киева "целенаправлено корежила сознание людей".

"Нужно преодолевать разрушительное наследие националистической политики, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки из серии розни между людьми, корежили сознание и маленького, и взрослого", - стандартно и нагло врет лжепрезидент.

видео дня

Так как 2023 год в России назвали Годом педагога и наставника, а Владимир Путин прибыл с визитом в центр развития знаний "Машук", не обошлось и без позорных историй из детства диктатора. Он рассказал, как мама в детстве пыталась научить его просить прощения и ставила в угол.

"Это знаете, така интимная вещь, я открою только начало этой истории. Мама поставил меня в угол, я уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила и грозно спрашивала буду ли я просить прощения. Чем закончилась эта история - я вам расскажу один на один", - рассмеялся Путин.

Вскоре он продолжил рассказ о материнской любви и добавил: "Часть просто упущу. Короче закончилось всё тем, что она взяла на руки и начала нацеловывать в разные места, вытащила из угла, но как она это делала - это отдельный разговор", - окончил диктатор.

Позор Путина
Позор Путина / скриншот

Последние новости о российском диктаторе

Напомним, жены мобилизованных в РФ говорят о том, что диктатор Владимир Путин обманул их, "обещания оказались пустышкой". В РФ начались репрессии против жен мобилизованных, которые принимают участие в фотофлешмобе. В частности, жен мобилизованных уже начали вызывать в полицию в Ульяновске. Как сообщает издание "7x7", флешмоб женщины организовали в Telegram-канале "Путь домой. Ульяновск". При этом публиковались фото и видео с наклейками на автомобилях.

Также, российский диктатор Владимир Путин решил в очередной раз пригрозить странам Балтии, поддерживающие Украину в войне с оккупантами, сославшись на их "русофобию". В частности, во время очередного кремлевского мероприятия 4 декабря Путин сказал, что "Россия столкнулась с русофобией задолго до "СВО" (полномасштабной войны против Украины - Главред)". Как пишет пропагандистское агентство "ТАСС" в данном заявлении глава РФ "упомянул отношение к русским в странах Балтии".

А вот Бразильский президент Лула пригласит Путина приехать в Бразилию, однако никакой безопасности там ему не гарантирует, о чем лично рассказал журналистам. На саммит Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро будет приглашен директор страны-агрессора России Владимир Путин. Правда, Бразилия может арестовать его в рамках ордера Международного уголовного суда. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва.

Также вам может быт интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин
Реклама

Главное за день

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:54 Украина
Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:46 Украина
Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

Реклама
18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

17:59

"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

17:54

Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 годаВидео

17:50

Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

17:30

Как быстро просушить промокшую обувь: эти простые способы спасут нужные вещиВидео

17:26

Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

17:24

Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

17:04

Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости

16:57

Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

Реклама
16:51

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

16:50

Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

16:34

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча реклама

16:27

Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

16:11

Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

15:50

Вера Брежнева лишилась бизнеса в России

15:47

"Еще очень далеко": словацкий министр не может представить себе членство Украины в ЕС

15:45

Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС: союзу не удается сгладить напряженность

15:29

"Это касается и женщин": Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт

15:28

Одна из стран мира стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов ВСУ

15:17

Анна Ризатдинова побаловалась в постели в расстегнутых джинсахВидео

15:08

Мика Ньютон с мужем-американцем возвращается в Украину

15:02

Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой - Барабаш

15:00

Гороскоп на декабрь-2023 для всех знаков: кому повезет перед Новым годомЭксклюзив

14:59

Потери очень большие: новые детали разгрома россиян под Купянском - ВСУ

14:55

В Украине взлетают цены на популярный продукт: что дорожает перед праздниками

14:55

Умерла еще оддна российская актриса-звезда сериалов

14:31

Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

14:25

Гороскоп на 2024 год: эти 4 знака зодиака будут зарабатывать больше всех

14:19

Удар оккупантов по Херсону: ранены четыре медика

Реклама
14:03

Церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать на святого Николая

13:59

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня 2023: Крысе - споры, Кабану - романтика

13:59

Отцу Бритни Спирс врачи отрезали ногу - СМИ

13:56

ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности

13:47

Все не так просто: почему одни куриные яйца белые, а другие коричневые

13:46

Нужно найти 6 подарков в офисе: только самые внимательные справятся с заданием

13:25

Украинцы вывели российский саундтрек из фильма "Слово пацана" в топы Apple MusicВидео

13:14

"Полежу, - немного устала": Амадор Лопес рассказал о последних месяцах жизни Нины Матвиенко

13:13

Ведущая "Сніданок Вихідний" Валентина Хамайко озвучила мультфильм "Перелет"

13:07

Почему нельзя говорить "вірна відповідь" и "вірне рішення": языковед объяснил ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять