"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

Президент страны-оккупанта заставил весь зал "краснеть", после того, как раскрыл историю из детства.

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Путин громко опозорился историей о своей матери / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, скриншот

Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин отправился в Пятигорск, где рассказал позорную историю о детстве и том, как мама ставила его в угол. Об этом рассказал журналист телеканала "Россия".

В пятигорске Путин принимает участие в заседании совета движения детей и молодежи. Конечно, не обошлось без стандартной лжи. Главный диктатор рассказал о том, как вражеской России приходится "преодолевать разрушительное наследие киевских властей в новых регионах". По его словам, власть Киева "целенаправлено корежила сознание людей".

"Нужно преодолевать разрушительное наследие националистической политики, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки из серии розни между людьми, корежили сознание и маленького, и взрослого", - стандартно и нагло врет лжепрезидент. видео дня

Так как 2023 год в России назвали Годом педагога и наставника, а Владимир Путин прибыл с визитом в центр развития знаний "Машук", не обошлось и без позорных историй из детства диктатора. Он рассказал, как мама в детстве пыталась научить его просить прощения и ставила в угол.

"Это знаете, така интимная вещь, я открою только начало этой истории. Мама поставил меня в угол, я уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила и грозно спрашивала буду ли я просить прощения. Чем закончилась эта история - я вам расскажу один на один", - рассмеялся Путин.

Вскоре он продолжил рассказ о материнской любви и добавил: "Часть просто упущу. Короче закончилось всё тем, что она взяла на руки и начала нацеловывать в разные места, вытащила из угла, но как она это делала - это отдельный разговор", - окончил диктатор.

Позор Путина / скриншот

Последние новости о российском диктаторе

Напомним, жены мобилизованных в РФ говорят о том, что диктатор Владимир Путин обманул их, "обещания оказались пустышкой". В РФ начались репрессии против жен мобилизованных, которые принимают участие в фотофлешмобе. В частности, жен мобилизованных уже начали вызывать в полицию в Ульяновске. Как сообщает издание "7x7", флешмоб женщины организовали в Telegram-канале "Путь домой. Ульяновск". При этом публиковались фото и видео с наклейками на автомобилях.

Также, российский диктатор Владимир Путин решил в очередной раз пригрозить странам Балтии, поддерживающие Украину в войне с оккупантами, сославшись на их "русофобию". В частности, во время очередного кремлевского мероприятия 4 декабря Путин сказал, что "Россия столкнулась с русофобией задолго до "СВО" (полномасштабной войны против Украины - Главред)". Как пишет пропагандистское агентство "ТАСС" в данном заявлении глава РФ "упомянул отношение к русским в странах Балтии".

А вот Бразильский президент Лула пригласит Путина приехать в Бразилию, однако никакой безопасности там ему не гарантирует, о чем лично рассказал журналистам. На саммит Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро будет приглашен директор страны-агрессора России Владимир Путин. Правда, Бразилия может арестовать его в рамках ордера Международного уголовного суда. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва.

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