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Путин пригрозил странам Балтии, поставив странное условие

Яна Ставская
4 декабря 2023, 21:09
Путин жалуется на "русофобию" в странах Европы.
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Путин "взорвался" новыми угрозами / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ, export.by

Российский диктатор Владимир Путин решил в очередной раз пригрозить странам Балтии, поддерживающие Украину в войне с оккупантами, сославшись на их "русофобию".

В частности, во время очередного кремлевского мероприятия 4 декабря Путин сказал, что "Россия столкнулась с русофобией задолго до "СВО" (полномасштабной войны против Украины - Главред)". Как пишет пропагандистское агентство "ТАСС" в данном заявлении глава РФ "упомянул отношение к русским в странах Балтии".

Этим странам Путин пригрозил ответным отношением на их якобы "свинство" в отношении к русским, которые там проживают.

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"Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, по-свински обращаться... То в конце концов они с таким свинством и столкнутся", - заявил Путин.

Ранее Главред писал, как Путина подловили на озвученных им цифрах по "потерям" украинской бронетехники в контрнаступлении. Во время своего выступления перед "Валдайским клубом" 5 октября глава Кремля назвал цифру почти в 10 раз меньше той, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.

А 18 октября Путин появился перед Си с чемоданчиками. СМИ раскрыли их содержание.

Следует отметить, что кремлевский диктатор довольно часто на публике своим поведением или странными ситуациями доказывает, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Еще одна подобная ситуация произошла во время очередного заседания в стране-агрессоре России – глава Кремля запутался в собственных руках и не смог найти на них часы.

А затем Путин не смог нормально выговорить имя президента Кахастана Касым-Жомарта Токаева, в итоге быстро "пробалаболив" имя казахского главы. В свою очередь, Токаев прибег к ассиметричному ответу.

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