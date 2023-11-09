Путин 'пробалаболил' имя Токаева: тот не смолчал и шокировал всю делегацию РФ

Путин несколько раз пытался выговорить имя Токаева, но только все больше ошибался. Президент Казахстана так это не оставил.

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Путин снова опозорился / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Глава страны-агрессора России Владимир Путин снова не смог нормально выговорить имя президента Кахастана Касым-Жомарта Токаева, в итоге быстро "пробалаболив" имя казахского главы. В свою очередь, Токаев прибег к ассиметричному ответу.

В ходе встречи с Токаевым в Кахастане Путин обозвал последнего "Камилем Жевановичем", затем быстро исправился и пробубнел "Касым-Жомарт Кемелевич" через "а".

Но и это еще не все. В своей вступительной речи Путин назвал Токаева "Касамом-Жомаром Кервеничем".

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"Дорогие друзья, коллеги, прежде всего хотел бы выразить слова благодарности Касам-Жомару Кервеничу за приглашение и за то, что у нас сегодня есть возможность встретиться и подробно поговорить о всем комплексе отношений", - закончил кремлевский диктатор.

Сам Токаев слушал речь Путина не без тени иронии на лице - президент Казахстана тактично промолчал, не став перебивать приглашенного "гостя", но потом прибег к ассиметричному ответу.

К российской делегации и Путину Токаев, всегда общавшийся на русском, обратился на казахском, чем вызвал у россиян удивление - спикер Путина Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица РФ, сидевшие в тот момент в зале, начали переглядываться и дергать друг друга.

Путин не смог выговорить имя Токаева - смотрите видео:

Ранее Главред писал, как Путина подловили на озвученных им цифрах по "потерям" украинской бронетехники в контрнаступлении. Во время своего выступления перед "Валдайским клубом" 5 октября глава Кремля назвал цифру почти в 10 раз меньше той, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.

А 18 октября Путин появился перед Си с чемоданчиками. СМИ раскрыли их содержание.

Следует отметить, что кремлевский диктатор довольно часто на публике своим поведением или странными ситуациями доказывает, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем. Еще одна подобная ситуация произошла во время очередного заседания в стране-агрессоре России – глава Кремля запутался в собственных руках и не смог найти на них часы.

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